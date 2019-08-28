Турагенты рассказали, где отдыхали туристы по путевкам стоимостью более 1 млн рублей

Путевка за 1,6 миллионов рублей на Сардинию возглавила список самых дорогих туров, купленных этим летом в России. Такие данные приводит сеть турагентств «1001 Тур».

Эксперты сети составили топ-5 самых дорогих туров, которые приобрели российские туристы минувшим летом. Возглавила рейтинг путевка на итальянский остров Сардиния продолжительностью 12 ночей с проживанием в 5-звездочном отеле Pullman Timi Ama Sardegna и дальнейшим переездом в элитный спа-отель Grand Terme Sirmione на берегу озера Гарда. Стоимость такого тура, рассчитанного на четырех взрослых человек, составила 1,62 миллионов рублей. В сентябре самый дешевый тур на Сардинию продолжительностью 12 дней на четверых обойдется в 122 507 рублей. Правда, размещение за эту цену предлагается лишь в гостинице 3* и без питания.

На втором месте среди самых дорогих оказался тур в турецкий Белек на троих взрослых и одного ребенка стоимостью 1,43 млн рублей. В эту цену входило размещение в течение двух недель и питание all inclusive в 5-звездочном отеле Cornelia Azure Villas. Это целый жилой комплекс из 33 двухэтажных вилл у самого моря. Для сравнения в сентябре в Белеке россияне могут отдохнуть минимум за 124 712 рублей. Такой тур также рассчитан на троих взрослых и одного ребенка, но с проживанием в 4-звездочном отеле по системе «всё включено».

Замыкает тройку туров с внушительными ценниками поездка на китайский Хайнань в отель Marriott. Группа россиян, состоящая из троих взрослых и одного ребенка, отдохнули на популярном курорте за 1,15 млн рублей. Стоит учесть, что тур длился 27 дней, в гостинице им подавали завтраки. К слову, отдохнуть на азиатских Гавайях туристы могут гораздо дешевле. Самые бюджетные предложения продолжительностью 14 ночей начинаются от 231 135 рублей на такой же численный состав гостей.

Четвертую строчку рейтинга занимает тур в отель 5* Banyan Tree Samui на тайском острове Самуи. Этот шикарный объект размещения с 88 виллами включил в стоимость проживания оздоровительные процедуры различных азиатских школ. Путевка на две недели обошлась российской семье из двух взрослых и одного ребенка в 973 000 рублей. Самое дешевое предложение на Самуи в сентябре доступно россиянам по цене в 257 301 рублей с учетом размещения семьи с ребенком в отеле 3*.

И еще один тур, который несколько выделяется своей ценой среди большинства других. Этим летом группа из 5 человек и 1 ребенка отдохнули сначала в дубайском роскошном пляжном отеле Rixos The Palm Dubai, а затем в апарт-отеле класса «люкс» Damac Maison Royale The Distinction недалеко от Фонтана Дубай за 750 000 рублей. В общей сложности отпуск длился чуть меньше трех недель. Чтобы купить тур в Дубай в сентябре, большой семье из шести человек необходимо выложить минимум 217 610 рублей. Правда, стоит помнить, что в первый осенний месяц в ОАЭ все еще стоит неимоверно жаркая погода, практически такая же, как и в летние месяцы.