Что происходит с вашим телом во время полета

Это не только заложенные уши и дискомфорт от смены часовых поясов.

Между взлетом и посадкой с вашим организмом происходит множество непонятных и не всегда приятных вещей. Хочется пить, болит голова, вы чувствуете себя подавленно… Почему так происходит? И можно ли облегчить это состояние?

Вы обезвожены

Есть причина, по которой стюардессы в течение всего полета ходят между рядов и предлагают пассажирам напитки. Все, кто на борту, испытывают обезвоживание. «В коротком трехчасовом полете вы теряете 1,5 литра воды, — говорит доктор медицинских наук, сертифицированный врач и директор по клиническим и научным исследованиям Essentia Water Ральф Холсворт. Вы будете чувствовать жажду, но также заметите, какой сухой станет ваша кожа».

Эксперт рекомендует увлажнять кожу до, во время и после полета. Для этого подойдет термальная вода или просто минералка. Также есть смысл пользоваться увлажняющим кремом. И конечно, пить воду.

У вас закладывает уши

«В дополнение к головной боли и чувству сонливости, у вас будут почти постоянно заложены уши, — говорит доктор медицины, врач семейной и неотложной помощи Джанетт Нешейват. — Симптомы усилятся, если вы сядете в самолет с простудой или синуситом, так как слизь застаивается при повышенном давлении». Доктор не советует совершать длительный перелет, если вы заболели. Не только для того, чтобы не заразить других пассажиров. Долгий полет может спровоцировать сильную боль в ушах, понижение и даже потерю слуха.

Если вы здоровы, но вам просто неприятно от чувства заложенности в ушах, поможет жевательная резинка. Движение жевательных мышц снизит нагрузку.

Вам может стать грустно

В аэропорту и, даже сев в самолет, многие люди испытывают радостное возбуждение. Но в полете вам вдруг может стать грустно. По словам тренера и мануального терапевта Аарона Александра, все дело в положении спины. «Сиденья в самолете устроены так, что позвоночник находится в положении „грустной креветки“, — говорит врач. — В такой позе снижается уровень тестостерона, и мозгу становится легче получить доступ к депрессивным воспоминаниям».

Чтобы поднять себе настроение, Александр предлагает выровнять тело, поместив толстовку, куртку, подушку или маленькую бутылку с водой за грудной отдел позвоночника — область за сердцем. Это позволит позвоночнику выпрямиться.

Риск радиационного облучения

Все не так страшно, как кажется на первый взгляд. И все же, доктор медицинских наук, консультант Tru Niagen Джилл Карнахан говорит: «Первое, с чем наш организм сталкивается во время полета, — увеличение дозы атмосферной радиации. Это естественно, так как мы находимся от Земли на высоте 3 000 метров или больше. „Излучение вызывает повреждение ДНК клеток и окислительный стресс, аналогично КТ или рентгену“.

Если вы летаете раз в месяц или несколько раз в год, вам такие дозы не страшны. А вот пилоты и стюардессы — в зоне повышенного риска.

Вы чувствуете усталость и затрудненное дыхание

Если у вас есть друг, который засыпает в момент, когда самолет достигает крейсерской высоты, на то есть причина. Как объясняет доктор Холсворт, уровень кислорода в самолете на 75% ниже, чем на земле. Именно поэтому многие испытывают сонливость и головокружение. По словам эксперта, если вы страдаете от болезней сердца или легких, полет может также повысить риск гипоксии — кислородного голодания. Он предлагает взять с собой небольшой переносной очиститель воздуха, чтобы можно было глубоко дышать диафрагмой.

Риск образования тромбов

Скорее всего, вы слышали о вероятности образования тромбов в полете. Знаете, почему это происходит? Доктор Холсворт считает, что основная причина — то, что вы сидите, а атмосферное давление при этом уменьшается. Кровеносные сосуды теряют воду, тем самым увеличивая концентрацию венозной крови, которая может скапливаться в нижних конечностях. Часто образование тромбов — вещь наследственная. Поэтому если кто-то из вашей родни имеет такой диагноз, вы рискуете.

Вставайте почаще, когда не горит табло „Пристегнуть ремни“. Движение обеспечит естественную циркуляцию крови. Вы также можете взять с собой компрессионные носки, которые препятствуют застою.

У вас отекли ноги

Вы, наверняка, видели таких людей с опухшими лодыжками?! Обычно эти пассажиры очень медленно выходят из салона самолета. Аарон Александр говорит, что обычно отеки вызваны долгим сидением. Когда нет движения, жидкость в ногах застаивается. Это, конечно, не так опасно для организма, как тромбы, но все же не очень приятно ощущать, как любимые кроссовки вдруг стали малы.

»Вы можете избежать отеков, путешествуя с парой компрессионных носков. Они помогут предотвратить накопление жидкости в конечностях», — советует эксперт.

У вас больше шансов заболеть

Есть люди, которые всеми силами стараются не заболеть накануне поездки, но все равно простужаются. По словам Александра, в путешествии на самолете много факторов, которые влияют на иммунную систему. Взять хотя бы аэропорты, где собраны всевозможные микробы в очень больших количествах. Поэтому важно чаще мыть руки и лишний раз не притрагиваться к сомнительным поверхностям. То же относится и к сидениям. Между рейсами их никто не чистит. Несвежий воздух, кашляющие или чихающие попутчики повышают риск подхватить вирус.

По словам доктора медицины, сертифицированного врача по внутренним болезням Симы Сарина, почти все поверхности салона просто кишат микробами. «Вирус простуды и бактерии, такие как кишечная палочка, могут жить на этих поверхностях до недели. Единственное, что мешает вам заболеть, — ваша иммунная система, которая начинает усерднее работать, чтобы справиться с опасностями», — говорит она.

Чтобы защитить себя, до, во время и после полета увеличьте потребление витамина С. Кроме того, носите с собой натуральное дезинфицирующее средство для рук или немного масла чайного дерева.

Ваши вкусовые рецепторы сошли с ума

Вероятность того, что вы когда-либо описывали бортовую еду как потрясающую, ничтожно мала. И дело не в авиакомпании, говорит доктор Сарин. По мере того, как вы достигаете крейсерской высоты, изменившееся давление в салоне самолета снижает чувствительность вкусовых рецепторов, которые распознают сладкое и соленое, примерно на 30%. «Поскольку воздух постоянно циркулирует через систему вентиляции, он более сухой, чем обычно, — говорит медик. — Поэтому ваше обоняние тоже ослабнет», — говорит медик. Добавьте к этому стресс полета, и вы гарантированно не получите никакого удовольствия от еды.

С этим ничего не сделаешь, поэтому достаточно будет просто дождаться, когда ваш перелет закончится, а потом уже плотно и с удовольствием поесть.