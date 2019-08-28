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Стало известно, куда полетят россияне отдыхать осенью 

Рамблер 4 часа назад
По наблюдениям туроператоров, в этом году значительная часть российских туристов в целях экономии сдвинула свой отпуск с "высокого" летнего сезона на осень. Такой подход дает реальную возможность сэкономить 10-25% денег на отдыхе. Среди наиболее популярных отпускных направлений, которые бронируют сегодня отдыхающие на осень — Турция, Россия, Тунис, Испания и Кипр. Кроме того, пользуются спросом отели и туры в Италию, Черногорию, Грецию, Таиланд и Вьетнам. Несколько превышает прошлогодний спрос уровень бронирований туров во Францию, Чехию, Кубу, Мальдивы, Хайнань и Шри-Ланку, сообщил АТОР. Согласно социологическим опросам, бюджет на отдых у россиян в среднем варьируется от 20 до 100 тыс. рублей на семью, около 13% могут заплатить до 150 тыс. рублей, а самые богатые 7% готовы потратить еще больше.
Новости путешествий , Видео
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