Украинцы едут в Крым

«В настоящее время в пунктах пропуска через государственную границу в сутки оформляется 14-15 тысяч лиц и более двух тысяч автомобилей», — сказали в пресс-службе ведомства.

С начала текущего года на данном участке госграницу пересекли более 1,8 миллиона человек. Показатель сопоставим с аналогичным периодом 2018 года.

В 2018 году в Крыму отдохнуло рекордное число туристов — около 6,8 млн человек. При этом 47% туристов прибыли в регион по Крымскому мосту, 37% — самолетами, еще 16% отдыхающих въехали через границу с Украиной. Власти Крыма рассчитывают принять в 2019 году порядка 7,5 миллиона туристов.