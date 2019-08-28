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Украинцы едут в Крым 

Украина.ру + ещё 4 2 часа назад
«В настоящее время в пунктах пропуска через государственную границу в сутки оформляется 14-15 тысяч лиц и более двух тысяч автомобилей», — сказали в пресс-службе ведомства.
С начала текущего года на данном участке госграницу пересекли более 1,8 миллиона человек. Показатель сопоставим с аналогичным периодом 2018 года.
В 2018 году в Крыму отдохнуло рекордное число туристов — около 6,8 млн человек. При этом 47% туристов прибыли в регион по Крымскому мосту, 37% — самолетами, еще 16% отдыхающих въехали через границу с Украиной. Власти Крыма рассчитывают принять в 2019 году порядка 7,5 миллиона туристов.
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