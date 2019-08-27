Туристы сняли трусы перед святилищем и навсегда были изгнаны из него

Двое австрийских туристов были навсегда изгнаны из древнего города Мачу-Пикчу после того, как попозировали голышом на камеру перед святилищем. Об этом пишет Daily Mail.

Как сообщили охранники достопримечательности, они поймали нарушителей, когда те уже одевались. После этого полиция задержала путешественников и выписала им пожизненный запрет на посещение этого места.

«Мы должны понимать, что Мачу-Пикчу — это священная территория, а не Диснейленд. Но, несмотря на инструкции и рекомендации, которые даются туристам перед покупкой входных билетов, некоторые все же умудряются совершать подобные вульгарные поступки», — отметил глава археологического сообщества Мачу-Пикчу Хосе Бастанте.

Австрийцам удалось избежать штрафа, однако возможность штрафовать туристов за подобные выходки будет обсуждаться на следующем заседании комитета Мачу-Пикчу.

В декабре 2018 года туристы из Дании занялись сексом на вершине пирамиды Хеопса в Египте и сняли это на камеру. Помимо фотографии, на которой голый датчанин Андреас Хвид лежит со своей спутницей на фоне Каира, он также опубликовал видеоролик. В нем пара взбирается на достопримечательность в полной темноте, а в конце девушка раздевается.