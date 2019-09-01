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Кому принадлежат отели в горах над Сочи 

Рамблер 9 часов назад
Кому принадлежат отели в горах над Сочи
Фото: depositphotos.com
Высокогорный курортный кластер в горах над Сочи был построен недавно. Основное строительство было развернуто в преддверии зимней Олимпиады 2014 года. Сегодня это серия поселков с отелями, пунктами проката, набережными, ресторанами, зонами анимации, аттракционами типа родельбана или веревочного парка, пешими маршрутами и подъемниками с горнолыжными трассами. Основных поселков три: "Газпром", Красная поляна и "Роза Хутор". "Розу Хутор" строил фанат горнолыжного спорта Владимир Потанин, который позже стал единственным его владельцем через свою инвестиционную компанию "Интеррос". В 2016 году в список совладельцев курорта "Роза Хутор" вошли Дерипаска и Абрамович через компанию "Норильский никель", которая вложила в курорт $250,5 млн В 2015 году 96,91% акций НАО "Красная Поляна", на балансе которого находится одноименный горнолыжный курорт, были куплены за 35 млрд рублей компанией "Курорт плюс". Журналисты связали эту компанию с родственниками бывшего губернатора Краснодарского края Александра Ткачева.
Основной частью объектов в "Газпроме" владеет, предсказуемо, компания "Газпром" (основатель — Роман Абрамович). Газпрому принадлежат Гранд-отель "Поляна" (413 номеров), четырехзвездочная гостиница «Поляна 1389 отель и спа» (151 номер, 70 апартаментов и 28 коттеджей), лыжно-биатлонный комплекс «Лаура» и общественно-культурный центр «Галактика».
@novanastasha
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Новости путешествий , Александр Ткачев , Владимир Потанин , Роман Абрамович , Газпром , Норникель
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