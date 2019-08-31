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Каких туристов не любят местные на российском юге 

Рамблер 10 часов назад
Каких туристов не любят местные на российском юге
Фото: depositphotos.com
Хотя местные жители на южных курортах и приветствуют большое количество туристов, и с нетерпением ждут курортного сезона, которые кормит их весь остальной год, некоторые приезжие их все-таки сильно раздражают. В частности, местные жители терпеть не могут, когда приезжие ходят по городу в плавках и шлепанцах, щеголяя нависшим над узкой полоской ткани пузом.
"Не хочу я видеть твои телеса! Почему ты себе позволяешь в таком виде и в магазин, и в кафе заходить?", — ругаются местные на турфорумах.
Также аборигены не любят жадных туристов, тех, кто будет торговаться из-за каждой копейки на рынке или обойдет десять кафе в поисках меню подешевле. Приехал на курорт — живи на широкую ногу, считают местные. Бедных тут без тебя хватает! Также на российских южных курортов имеют претензии к тем туристам, кто мусорит на улицах и пляжах, а еще не любят пьяных, шумных и агрессивных.
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