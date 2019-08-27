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Эксперты сообщили, ждать ли появления в России новых лоукостеров 

TourDom 2 часа назад
Фото: TourDom
Глава ФАС Игорь Артемьев 27 августа назвал оптимальное количество низкобюджетных авиакомпаний. «Нам хотелось бы иметь пять-шесть лоукостеров в России и еще несколько в дружеских странах», — заявил он в интервью агентству «Прайм».
По его словам, развивать систему лоукостеров очень важно: «Мы просили наших казахских, белорусских друзей подумать над созданием своих перевозчиков такого класса, которые стали бы конкурентами нашим лоукостерам. Мы это хотим развивать, но всё долго решается, они еще не почувствовали, что это очень прибыльный, хороший бизнес и в социальном смысле очень важный для людей. Но мы их убеждаем».
Ранее Игорь Артемьев направил письмо в правительство с предложением приватизировать авиакомпанию «Победа», чтобы развить конкуренцию на рынке внутренних перевозок.
Между тем эксперты, опрошенные корреспондентом портала TourDom.ru, назвали появление новых бюджетных авиакомпаний на отечественном рынке маловероятным.
«В нынешних условиях чистому лоукостеру без какого-либо дополнительного финансирования выжить практически невозможно. Кроме того, у «Победы» помимо коммерческой есть еще и другая задача, социальная — предоставить россиянам возможность летать дешевле. Поэтому, с моей точки зрения, той же «Победе» будет трудно оторваться от материнской компании», — сообщил порталу TourDom.ru коммерческий директор ICS Travel Group Дмитрий Филатовский.
Рынок пассажирских авиаперевозок в России недостаточно привлекателен для инвесторов, считают экономисты-аналитики. «Избытка инвестиционных ресурсов в стране не наблюдается. Большие стартовые затраты, низкая рентабельность пассажирских авиаперевозок, высокие издержки и строгие регуляторные правила и требования в сфере гражданской авиации — это не слишком привлекательный букет для привлечения в отрасль новых инвестиций», — отметил эксперт компании «Финам» Алексей Калачев.
Его коллега, ведущий аналитик «Открытия Брокер» Андрей Кочетков, добавил, что препятствием для развития авиаперевозок остается слабая динамика доходов населения. «Те, кто летает, могут себе позволить и более дорогие услуги», — говорит Кочетков.
По его словам, у большей части населения нет потребности в географической мобильности. И даже наличие этой потребности не гарантирует спроса на авиабилеты, поскольку средств на активное использование авиатранспорта у населения нет. «Деловые поездки также сокращаются благодаря тому, что появляются современные средства связи, которые стирают расстояния», — считает Андрей Кочетков.
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Новости путешествий , Андрей Кочетков , Игорь Артемьев , Алексей Калачев , Авиакомпания "Победа" , ФАС
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