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Туристы сообщают об овербукинге в турецком отеле 

TourDom + ещё 1 1 час назад
Фото: TourDom
Российские туристы столкнулись с овербукингом в турецком отеле Eftalia Splash 5*. Об этом они сообщили порталу TourDom.ru 27 августа.
«Я с женой и двумя детьми 21 августа приехал в эту гостиницу, где нам сказали, что мест нет. Тур мы бронировали еще 31 мая у Sunmar. Сначала нас временно поселили в соседний отель, а на следующий день — в Xoria Deluxe, но уже до конца отдыха. Теперь живем здесь. Сюда пачками свозят туристов со всей сети Eftalia», — утверждает турист Сергей Бочаров.
По его словам, еще около 15 человек не смогли заселиться в гостиницы. «Например, в последующие дни в наш отель также подвозили людей из Eftalia Village», — добавляет автор обращения. Туристы собираются писать претензию туроператору после возвращения с отдыха. Несмотря на то что их переселили в гостиницу той же категории, что они бронировали, их не устроило отсутствие детских водных горок.
Турагенты, с которыми пообщался журналист TourDom.ru, также подтверждают информацию о проблемах с заселением в сети Eftalia: «Всё лето чудят. Например, наши туристы, которые оказались в похожей ситуации, настояли на своем, и их оставили в отеле, однако поселили всех в один номер: 4 взрослых и 2 детей». Редакция TourDom.ru запросила информацию у туроператорской компании, ответа пока получить не удалось.
По мнению юриста Димитрия Морозова, туристы могут рассчитывать на уменьшение стоимости тура в связи с отсутствием в отеле аквапарка, на который они рассчитывали, — его наличие может влиять на цену путевки. «Но не думаю, что можно говорить о существенной компенсации, так как услугой они в конечном итоге воспользовались», — уточнил эксперт.
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Новости путешествий , Сергей Бочаров
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