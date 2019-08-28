Россиянам вернули Шри-Ланку

22 августа в стране прекратил действовать режим чрезвычайной ситуации, который был введен после терактов в апреле 2019 года. Однако вооруженные силы страны продолжают вместе с полицией охранять правопорядок и обеспечивать безопасность.

Российским туристам рекомендуется проявлять бдительность, избегать мест массовых скоплений людей, а также не посещать северные и восточные районы острова, в которых сосредоточена деятельность террористических группировок.

В апреле крупные российские туроператоры временно перестали продавать туры в Шри-Ланку в связи с несколькими террористическими атаками, произошедшими на острове в день католической Пасхи. По уточненными данным, в результате погибли 359 человек, более 500 ранены. В числе погибших — 35 иностранцев. Граждан России среди них не было.

После серии терактов туристы начали массово уезжать из страны. По словам председателя Управления по развитию туризма Кишу Гомеса, точное количество покидающих остров пока неизвестно, однако счет шел на тысячи.