Во всем мире люди перестают ездить к морю

Путешественников больше привлекает северное сияние и участие в африканском сафари, чем отдых на пляже. К такому выводу на основе опроса пришел международный туроператор smarTours, пишет Travel Daily Media.

Эксперты smarTours выяснили у своих клиентов, какое путешествие больше всего им запомнилось, а главное, чем. Почти половина из опрошенных — 47% — заявили, что, наконец, увидели северное сияние, о чем очень давно мечтали. Почти каждый третий — 29% — назвал самым главным впечатлением посещение египетских пирамид.

Среди лидеров рейтинга также оказались Галапагосские острова (28%) и африканское сафари (26%). В числе ярких воспоминаний — встреча с шедевром Леонардо да Винчи «Мона Лизой» во французском Лувре (10%) и с Терракотовой армией (9%) в Китае.

Как отмечают в smarTours, наиболее интересной частью путешествий является изучение истории и культуры. Результаты опроса показали, что для большинства туристов поездки — это больше развивающее мероприятие, а не возможность полежать на пляже. Эксперты получили и несколько других интересных результатов. Оказывается, для 14% путешественников было важно посетить город или место до того, как оно станет модным и популярным. Только 3% больше всего запомнили во время поездки спортивный матч или другое событие. И 4% туристов отметили, что главным в их путешествии был отказ от гаджетов и телефонов.

Специалисты не увидели ничего удивительного в том, что северное сияние стало номером один в списке впечатлений. В компании отметили, что в последнее время наблюдается рост интереса туристов к направлениям, которые дают возможность увидеть чудеса природы или позволяют активно отдохнуть на свежем воздухе.