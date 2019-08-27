Несколько хитростей, которые помогут вам пережить перелет с детьми

Авиаперелет с детьми — колоссальный стресс для родителей. Опытные путешественники и бортпроводники рассказали о некоторых хитростях, применение которых помогает снизить градус напряжения. Об этом пишет The Sun.

Большинство семей стараются пройти в самолет все вместе. Однако стюардесса American Airlines Лорен Бамонте советует родителям разделиться: лучше пусть сначала отец поднимет на борт все сумки и коляски. В это время мама может остаться с детьми. Если они зайдут в самолет в конце посадки, то малыши не переутомятся в ожидании взлета.

Еще один совет — надеть комфортную одежду в несколько слоев. По словам бортпроводников, для ребенка стоит выбрать свободную, удобную, дышащую одежду, лучше всего из хлопка. Если в салоне станет жарко, то верхний слой, например, кофту или куртку, можно снять.

Опытные путешественники рекомендуют на всякий случай взять с собой из дома для детей какой-нибудь перекус. Отличными вариантами могут быть фрукты, овсяные батончики и конфеты. Обязательно стоит взять на борту воду.

Стоит также продумать заранее, чем занять ребенка во время перелета. Хорошо, если у вас будут с собой книжки-раскраски с карандашами, пазлы, альбомы с наклейками, небольшие игрушки. Они помогут им отвлечься, успокоиться и даже заснуть.

Некоторые туристы советуют активно использовать для игр пространство в самолете. Например, с помощью пледа можно сделать на сиденье подобие палатки. Другой вариант — пройтись до туалетной комнаты, чтобы, например, узнать может туда поместиться папа и двое детей. Некоторых юных пассажиров способно успокоить простое мытье рук в раковине.

Чтобы дети легче перенесли долгий перелет, можно до посадки утомить детей активными играми. Тогда они быстрее заснут в самолете. Усыпить маленьких, помогут также наушники с шумоподавлением и аудиокниги.

Если вы летите в страну с другим часовым поясом, бортпроводники советуют засыпать по времени пункта назначения. Это поможет организму быстрее привыкнуть к предстоящим изменениям.