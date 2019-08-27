На каких курортах чаще всего травятся туристы

Аналитические агентства проводят исследования курортов каждый год. В последний раз они выявили те страны, где произошло больше всего случаев отравления. Эксперты пояснили, почему так происходит и рассказали, как обезопасить себя от неприятностей на отдыхе.

первым курортом в этом списке стала египетская Хургада. Там было зафиксировано 380 случаев отравления турсистов. И это только те, при которых люди обращаются за врачебной помощью. Второе место занимает Пунта-Кана в Доминиканы с 211 случаями. На третьем месте Ривьера Майя (Мексика), где в прошлом году отравилось 182 человека. И замыкает четверку лидеров Анталья со 108 случаями отравления.

На курортах в списке температура воздуха летом поднимается выше +35 градусов в тени. Даже самые свежие продукты, пролежав в ресторане пару часов, испортятся. В них появляются бактерии, которые быстро размножаются в идеальных условиях тепло и повышенной влажности. Большая часть отравлений происходит в отелях с системой "все включено", где организуют шведские столы. Дело в том, что в столовых не всегда поддерживается нужная температура для сохранения свежести продуктов. А пока пища лежит в железных контейнерах, она начинает быстро портиться.

Специалисты рекомендуют внимательнее относится к выбору продуктов. Сначала нужно посмотреть на внешний вид блюда. Вас должен насторожить даже почти незаметный неприятный запах. Не стоит также брать заветренные блюда. Наконец, отдавайте предпочтения знакомым блюдам, в которых нет сильных усилителей вкуса.