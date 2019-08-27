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Раскрыты причины опозданий россиян на самолеты 

Lenta.ru 1 час назад
Фото: Lenta.ru
Сервис «Туту.ру» опросил более трех тысяч путешественников и выяснил, по какой причине они чаще всего опаздывали на свой рейс. О результатах исследования сообщается в пресс-релизе, поступившем в редакцию «Ленты.ру» во вторник, 27 августа.
Большинство (около 70 процентов) заявили, что никогда не пропускали свой самолет. Однако треть респондентов все же признались, что им приходилось попадать в такую ситуацию. Некоторые из них (13 процентов) ответили, что неправильно рассчитали время на дорогу до аэропорта, шесть процентов опаздывали из-за задержки другого самолета в стыковочном маршруте, а три процента теряли счет времени в Duty Free.
Пять процентов пропускали свои рейсы из-за того, что заблудились в аэропорту. Им не удалось вовремя пройти на посадку. Три процента опрошенных путали дату или время вылета, еще три — просыпали.
В июле, в то же время, самыми распространенными причинами опозданий на самолеты были пробки, ремонт дороги или ДТП. При этом 28 процентов опрошенных пропускали свой вылет из-за того, что проспали и, как следствие, поздно выехали из дома. Внезапные проблемы со здоровьем помешали 19 процентам респондентов, а еще семь процентов назвали причиной опозданий неотложные дела.
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Новости путешествий , Lenta.ru
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