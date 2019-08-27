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Как вести себя при аварии в самолете 

Рамблер 2 часа назад
Если верить книге Дэниэла Джонсона "Советы авиапассажирам", лишь 15% аварий на борту самолета заканчиваются фатально. Именно поэтому необходимо знать, как вести себя в полете, если произошла чрезвычайная ситуация.

Подготовьтесь заранее

Не стоит пренебрегать инструктажем, который проводят стюарды перед взлетом. Вам кажется, что вы уже наизусть знаете, где находятся кислородные маски, экстренные выходы и спасательные жилеты, но в приступе паники все это вспомнить будет не так просто. Если же вы четко будете понимать, как действовать в той или иной ситуации, неприятных последствий вполне можно будет избежать.

Не надевайте синтетические вещи и каблуки

При аварийной посадке нередко происходит возгорание. Вам удастся защитить тело от ожогов, если одежда будет полностью покрывать тело, но очень важно, чтобы она была из натуральных материалов. В противном случае синтетика попросту прикипит к коже.
Что касается туфель на каблуке, то они как минимум непрактичны. При возникновении аварийной ситуации вам будет неудобно бежать. К тому же известны случаи, когда девушка протыкала шпилькой дыру в надувной лодке или трапе.

При задымлении передвигайтесь ползком

Во время пожара корпус самолета сгорает менее, чем за две минуты. Поскольку густой, едкий дым скапливается под потолком, передвигаться к выходу нужно пригнувшись или ползком. Иногда причиной возгорания становится повреждение электропроводки или разлив топлива, но порой это происходит из-за банального курения в туалете. Задымление не всегда замечают вовремя, что приводит к фатальным последствиям. Так, в 1983-м 44 пассажира, летевших из Техаса в Торонто, погибли из-за пожара в туалете.
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