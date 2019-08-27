Аналитики констатируют: российские авиаперевозчики в первом полугодии 2019 года реализовали на 75% больше платных услуг, чем за тот же период 2018 года. Если год назад было продано 2,48 млн дополнительных опций, то теперь этот показатель увеличился почти вдвое и составил 4,34 млн Эксперты также назвали услуги, которыми авиапассажиры стали пользоваться чаще.
Так, платный выбор места в салоне стал популярнее на 160%. На 103% увеличилась потребность в повышении класса обслуживания, на 90% — выбор улучшенного питания. Рост на 31% отмечен также в продажах услуги приоритетной регистрации. Россияне также на 26% чаще стали страховать свое авиапутешествие и на 19% — провозить сверхнормативный багаж.
В аналитической службе резюмируют, дополнительные услуги дают возможность пассажирам получить персонализированный сервис, основанный на предпочтениях путешественника. А это в свою очередь обеспечивает авиакомпаниям увеличение доходов.
Ранее эксперты британского издания The Sun выяснили, что дополнительные сборы за провоз багажа у некоторых бюджетных авиакомпаний Европы превышают стоимость самого перелета. В частности, такая практика была зафиксирована на отдельных рейсах Ryanair, EasyJet, Flybe и Level Airlines. Стоимость билетов этих лоукостеров весьма заманчивая, но при условии, что вы летите только с ручной кладью. Если вам необходимо взять с собой дополнительный багаж, то цена билета может подскочить в несколько раз. Так, перелет компании Ryanair из Лондона в Копенгаген только с ручной кладью стоит 33,51 евро. Но стоит пассажиру указать в билете наличие багажа, его цена взлетает до 89,39 евро. Британское издание отмечает, в период с 2014 по 2018 год в 20 крупнейших авиакомпаниях мира наблюдалось увеличение доходов от дополнительных сборов за провоз багажа на 110%. В прошлом году перевозчики в целом выручили за данную услугу почти 25 миллиардов евро.