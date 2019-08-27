За что российские пассажиры готовы доплачивать авиакомпаниям

Аналитики констатируют: российские авиаперевозчики в первом полугодии 2019 года реализовали на 75% больше платных услуг, чем за тот же период 2018 года. Если год назад было продано 2,48 млн дополнительных опций, то теперь этот показатель увеличился почти вдвое и составил 4,34 млн Эксперты также назвали услуги, которыми авиапассажиры стали пользоваться чаще.

Так, платный выбор места в салоне стал популярнее на 160%. На 103% увеличилась потребность в повышении класса обслуживания, на 90% — выбор улучшенного питания. Рост на 31% отмечен также в продажах услуги приоритетной регистрации. Россияне также на 26% чаще стали страховать свое авиапутешествие и на 19% — провозить сверхнормативный багаж.

В аналитической службе резюмируют, дополнительные услуги дают возможность пассажирам получить персонализированный сервис, основанный на предпочтениях путешественника. А это в свою очередь обеспечивает авиакомпаниям увеличение доходов.