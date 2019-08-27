На Фудзи ввели ограничения из-за погибшей россиянки

Японские власти ввели временные ограничения на восхождение на популярную у туристов и альпинистов гору Фудзи. Об этом СМИ рассказал Манабу Сакурада из отдела по контролю за состоянием дорог по пути восхождения на гору.

Решение было принято после гибели российской туристки. Эксперт отметил, что ранее подобных происшествий не случалось.

"Вчера после происшествия — гибели россиянки во время восхождения, а именно, после 8-30 26 августа — был закрыт путь восхождения от дома, где останавливаются и отдыхают альпинисты, до вершины горы. Причина этого в том, чтобы выяснить обстоятельства происшествия, которые на тот момент были неясны, а также для того, чтобы проверить безопасность пути восхождения", — заявил Сакурада.

Сотрудники отдела также оградили канатами обочину маршрута, для того, чтобы туристы не заходили за эти границы.