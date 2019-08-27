Ещё
Далее:
Читайте также:
Ещё

На Фудзи ввели ограничения из-за погибшей россиянки 

Рамблер 3 часа назад
Японские власти ввели временные ограничения на восхождение на популярную у туристов и альпинистов гору Фудзи. Об этом СМИ рассказал Манабу Сакурада из отдела по контролю за состоянием дорог по пути восхождения на гору.
Решение было принято после гибели российской туристки. Эксперт отметил, что ранее подобных происшествий не случалось.
"Вчера после происшествия — гибели россиянки во время восхождения, а именно, после 8-30 26 августа — был закрыт путь восхождения от дома, где останавливаются и отдыхают альпинисты, до вершины горы. Причина этого в том, чтобы выяснить обстоятельства происшествия, которые на тот момент были неясны, а также для того, чтобы проверить безопасность пути восхождения", — заявил Сакурада.
Сотрудники отдела также оградили канатами обочину маршрута, для того, чтобы туристы не заходили за эти границы.
Напомним, ранее СМИ сообщили о гибели российской туристки во время восхождения на Фудзи. 29-летняя Анна Дубровина получила травмы головы и грудной клетки предположительно из-за упавшего камня или горной породы. Однако специалисты, расследовавшие участок, заявили, что следов обрушения горных пород нет.
Комментарии
Новости путешествий , Видео , Анна Дубровина
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Хитрости, которые помогут пережить перелет с детьми
На каких курортах чаще всего травятся туристы
Как вести себя при аварии в самолете
Раскрыты причины опозданий россиян на самолеты
За что россияне готовы доплачивать авиакомпаниям
Видео
01:26
Почему иностранцы едут в Мурманск
Новости путешествий
04:28
Как путешествовать в поезде: советы проводницы
Новости путешествий
01:18
Пьяная россиянка устроила авиадебош
Новости путешествий
03:48
Сколько осталось отдыхать туристам на Черном море
Новости путешествий
00:34
Турция лишит туристов системы «все включено»
Новости путешествий
00:40
Как обманывают туристов в Турции
Новости путешествий
02:36
Зачем асфальт в Катаре красят в синий цвет
Новости путешествий
00:30
Медведи терроризируют камчатский городок
Новости путешествий
03:42
Европейские города, которые Китай «перенес» к себе
Новости путешествий
03:31
Голландский город заполонили «пузыри с глазницами»
Новости путешествий
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2019
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение