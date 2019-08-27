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Турист прошел пешком тысячи километров до Байкала 

Рамблер 1 час назад
Французский путешественник "прогулялся" до Байкала. Так, Хьюго Субтиль из Франции с двумя братьями посетил живописное озеро Иссык-Кюль в Киргизии. Там туристы узнали, что киргизское озеро называют "братом Байкала".
Это заинтересовало европейцев, и они решили отправиться в путь от Иссык-Кюля до Байкала, разделенных тысячами километров гор и степей. Причем французы решили совершить свое путешествие пешком.
"Мы планировали посетить Монголию, но маршрут пришлось изменить…Граница оказалась закрыта: в стране карантин из-за свиной чумы. Тогда мы решили пройти к Байкалу через Туву и Бурятию и нисколько об этом не пожалели. Это очень красивые и необычные места", — рассказал Хьюго в интервью "Российской газете".
Путь до заветного озера занял три месяца, однако до Байкала дошли не все. Одного из братьев в Туве укусил волк, а другой повредил ногу во время спуска на Алтае. Поэтому свое путешествие смог завершить только Хьюго. Последние три тысячи км ему пршлось идти одному.
Ко всем тяготам одиночного путешествия добавилось и то, что француз уронил телефон в горную речку. А ведь в гаджете хранились навигаторы, карты, компас.
"В принципе, я могу ориентироваться и так — по деревьям, по звездам. В конце концов, если идти по берегу реки, почти наверняка выйдешь к людям. И у меня был с собой спутниковый телефон — правда, звонить по нему довольно дорого…", — объяснил турист.
По дороге Хьюго учил русский язык и общался с местными жителями. Француз был крайне удивлен, что в России их с братьями "никто не тронул", даже когда он ночевал в палатке недалеко от дороги.
Заветная цель поразила Хьюго своей красотой, и он ни на секунду не пожалел о своем пешем путешествии к живописному Байкалу. Француз хотел "увидеть все своими глазами".
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Новости путешествий , Видео , "Российская газета"
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