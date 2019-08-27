Сколько осталось отдыхать туристам на Черном море

Смотрите видео и узнайте, что происходит сейчас на южных курортах России. Из-за установившейся жары курортный сезон продлился, хотя лето уже завершается. Температура в приморских районах примерно на 5 градусов выше обычной. Туристы штурмуют Чёрное и Азовское моря, где вода остаётся тёплой, её температура — колок 26-28 градусов. Правда, нынешний сезон — не самый жаркий в истории. Так, в 2007 году в тот же период воздух в регионе прогревался до +36.