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Шереметьево сделают «тихими аэропортом» 

360tv.ru 4 часа назад
Фото: 360tv.ru
Министру транспорта Евгению Дитриху было направлено письмо Международной ассоциации аэропортов (МАА) с просьбой разрешить реализовать на базе Шереметьево концепцию «Тихий Аэропорт».
Об этом сообщила газета «Известия» со ссылкой на документ.
В МАА считают, что реализовать пилотный проект на базе аэропорта Шереметьево можно будет уже в текущем году. В случае его успешности, в 2020-году внедрение проекта начнется в других воздушных гаванях.
«Это наша инициатива. Руководство Шереметьево с ней ранее обратилось в Минтранс. Проект позволит обеспечить максимально комфортные акустические условия для пребывания пассажиров в аэропорту», — сообщил изданию представитель Шереметьево.
Сокращение объявлений по громкой связи и снижение шумового воздействия на пассажиров уже реализовали аэропорты Мюнхена, Хельсинки, Дубая и Сингапура.
В рамках проекта будет сокращено количество голосовых сообщений, что поможет снизить стресс у пассажиров, создать приемлемый уровень шума и создаст комфортные условия работы для сотрудников воздушной гавани.
Для начала будут сформированы три способа доведения информации до заинтересованных лиц — визуально, акустически или на выбор — визуально и/или акустически.
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Новости путешествий , Евгений Дитрих , Минтранс РФ , Аэропорт Шереметьево
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