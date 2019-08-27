Шереметьево сделают «тихими аэропортом»

Министру транспорта Евгению Дитриху было направлено письмо Международной ассоциации аэропортов (МАА) с просьбой разрешить реализовать на базе Шереметьево концепцию «Тихий Аэропорт».

Об этом сообщила газета «Известия» со ссылкой на документ.

В МАА считают, что реализовать пилотный проект на базе аэропорта Шереметьево можно будет уже в текущем году. В случае его успешности, в 2020-году внедрение проекта начнется в других воздушных гаванях.

«Это наша инициатива. Руководство Шереметьево с ней ранее обратилось в Минтранс . Проект позволит обеспечить максимально комфортные акустические условия для пребывания пассажиров в аэропорту», — сообщил изданию представитель Шереметьево.

Сокращение объявлений по громкой связи и снижение шумового воздействия на пассажиров уже реализовали аэропорты Мюнхена, Хельсинки, Дубая и Сингапура.

В рамках проекта будет сокращено количество голосовых сообщений, что поможет снизить стресс у пассажиров, создать приемлемый уровень шума и создаст комфортные условия работы для сотрудников воздушной гавани.

Для начала будут сформированы три способа доведения информации до заинтересованных лиц — визуально, акустически или на выбор — визуально и/или акустически.