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Российский регион завлечет туристов вином 

Lenta.ru + ещё 1 3 часа назад
Фото: Lenta.ru
Два туристических маршрута по Краснодарскому краю «Тамань: от античности до наших дней» и «Хвала вину» переведут на 12 языков, чтобы сделать регион доступнее для иностранных туристов. Об этом говорится в сообщении, опубликованном на сайте «Будущее России. Национальные проекты». Их представят на портале Russia.travel.
В настоящее время в регионе действую еще несколько туристических программ «Не уходи от моря», «Солнце Сочи», «Дорога к храму», «Под крылом Архангела Михаила» и «Янтарная Лоза». В ближайшее время к ним добавится еще один: «Золотое кольцо Боспорского царства».
Турпоток за первое полугодие 2019 года на Кубани увеличился на 52 процента по сравнению с тем же отчетным периодом 2018 года и превысил 7 миллионов туристов. Всего в 2018 году край посетили 17 миллионов человек, это пока рекордный показатель.
Привлечение туристов отвечает целям национального проекта «Международная кооперация и экспорт», который рассчитан до 2024 года. До этого времени планируется увеличить объем экспорта туристических услуг в Краснодарском крае до 17 миллионов долларов ежегодно.
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Новости путешествий , Михаил Архангел
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