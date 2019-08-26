Определены любимые отпускные страны россиян

Сервис для планирования путешествий OneTwoTrip выяснил, в какие страны чаще всего отправлялись российские туристы летом 2019 года. Об этом говорится в пресс-релизе, поступившем в редакцию «Ленты.ру».

Оказалось, что самым популярным направлением стала Армения — туда было забронировано больше десяти процентов всех билетов заграницу. На вторую строчку в рейтинге попала Италия (7,9 процента), а на третью — Испания (6,3 процента).

Кроме того, специалисты отметили рост популярности Турции. Так, в 2019 году доля билетов, купленных россиянами в Турцию, составила 6,2 процента, а в 2018 — 3,9 процента. Также в рейтинге поднялись Греция, Франция и Чехия.

Помимо этого, эксперты выяснили, что доля россиян, выезжающих за границу выросла на 12,5 процента. «Интерес к путешествиям за рубеж продолжает расти, при этом мы видим, что преимущественно россияне отдыхают в странах Европы и ближнего зарубежья», — отметил директор по маркетингу OneTwoTrip Алексей Теплов.