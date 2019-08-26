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Определены любимые отпускные страны россиян 

Lenta.ru 3 часа назад
Фото: Lenta.ru
Сервис для планирования путешествий OneTwoTrip выяснил, в какие страны чаще всего отправлялись российские туристы летом 2019 года. Об этом говорится в пресс-релизе, поступившем в редакцию «Ленты.ру».
Оказалось, что самым популярным направлением стала Армения — туда было забронировано больше десяти процентов всех билетов заграницу. На вторую строчку в рейтинге попала Италия (7,9 процента), а на третью — Испания (6,3 процента).
Кроме того, специалисты отметили рост популярности Турции. Так, в 2019 году доля билетов, купленных россиянами в Турцию, составила 6,2 процента, а в 2018 — 3,9 процента. Также в рейтинге поднялись Греция, Франция и Чехия.
Помимо этого, эксперты выяснили, что доля россиян, выезжающих за границу выросла на 12,5 процента. «Интерес к путешествиям за рубеж продолжает расти, при этом мы видим, что преимущественно россияне отдыхают в странах Европы и ближнего зарубежья», — отметил директор по маркетингу OneTwoTrip Алексей Теплов.
В декабре 2018 года директор Ассоциации туроператоров России (АТОР) Майя Ломидзе назвала самые популярные страны среди российских путешественников. По ее словам, в 2018 году чаще всего россияне выбирали туры в Турцию. Следующими по востребованности направлениями стали Таиланд и Германия.
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Новости путешествий , Майя Ломидзе , Ассоциация туроператоров России , Lenta.ru
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