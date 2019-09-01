Чем знаменита черноморская Хоста

Расположенная неподалеку от Сочи на побережье Черного моря Хоста знаменита несколькими природными достопримечательностями.

Пещеры с летучими мышами

Горы Хосты сохранились в первозданном виде с доисторических времен до наших дней. Тут есть тысячелетние пещеры, полные сталактитов и сталагмитов, в которых живут летучие мыши краснокнижного вида Miniopterus schreibersii. По ночам они вылетают на охоты и уничтожают миллионы ночных насекомых-вредителей, которых не могут поймать птицы.

Самшитовая роща

Тисо-самшитовая роща Хосты — это уникальный памятник доисторической растительности, настоящий древний лес, уцелевший с доледникового периода. К сожалению, в 2012 году в заповедник завезли деревья, зараженные вредителем — самшитовой огневкой, и роща сильно пострадала. Пока неясно, удастся ли ее спасти или деревья придется высаживать заново из сохранившихся в других заповедниках саженцев.

Река Хоста

Это одна из самых чистых горных речек региона, впадающая в Черное море. Многие пешеходные маршруты проложены вдоль нее.