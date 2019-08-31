Как дешево отдохнуть в дорогом Израиле

Земля обетованная привлекает туристов религиозными святынями, программами оздоровления, пляжным отдыхом, но в бочке меда есть своя ложка дегтя. Израиль — дорогая страна, поэтому бюджетный отдых надо организовать заранее.

Билеты лучше покупать за два-три месяца до предполагаемой даты поездки. Стоимость прямых рейсов из Москвы до Тель-Авива стартует от 35 тысяч в обе стороны, однако можно сэкономить, если лететь с пересадкой через Стамбул. Выгодные предложения можно найти у турецких авиаперевозчиков.

Безвизовый режим не отменяет наличия обязательных документов — загранпаспорта, медицинской страховки, билетов в две стороны, выписки со счета, приглашения от родственников и гостиничной брони. Причем учитывается только бронь от хостела или отеля. Письменные поручительства друзей или владельцев частных апартаментов не считаются действительными.

А цена в отеле без претензий с завтраком сравнима со стоимостью пятизвездочных турецких гостиниц и европейских отелей. Полный пансион выйдет гораздо дороже даже европейского полупансиона.

Кроме того, не забывайте, что при заселении дополнительно придется оплатить городской налог. Менять деньги лучше всего в аэропорту, так как внутри страны действует дополнительный налог на валютные операции. При этом расчет в гостиницах идет только в шекелях.

Более бюджетный вариант — аренда апартаментов у частника. Учитывая правила въезда, лучшего всего предъявить бронь отеля с бесплатной отменой бронирования после въезда в страну.

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Групповые экскурсии обойдутся дешевле индивидуальных, но помните, что индивидуальными называют экскурсии, где в группе не больше пяти, реже десяти человек. Поэтому лучший вариант — самостоятельные прогулки с заранее составленным и изученным маршрутом. Обойти главные достопримечательности Иерусалима можно за четыре часа. Общественный транспорт и онлайн-путеводитель значительно сократят расходы на осмотр святых мест.

Но после духовной пищи было бы неплохо накормить и тело. Рестораны в Израиле — это лотерея и в смысле цен, и в смысле блюд. Во-первых, еда готовится согласно кашруту, то есть вместо свинины будет любое другое мясо, которое в свою очередь не смешивается с молочными продуктами. Во-вторых, стоимость блюд увеличивается, если вы желаете их съесть непосредственно в ресторане, а не забрать с собой. Средний чек на двоих в Тель-Авиве — от 250 шекелей.

Бюджетный вариант перекуса — местный фаст-фуд, вкусный, полезный и недорогой — фалафель, хумус, курица-гриль. Цена варьируется от 10 до 50 шекелей. Сами израильтяне ценят арабскую кухню. Кстати, у арабов также лучше всего брать сувениры, они охотнее торгуются.

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Кроме того, стоит заранее купить мелочи, которые на месте вам предложат по двойной цене — свечи, резиновые шлепанцы, платки — в зависимости от цели назначения.

И самое главное — не забывайте про шабат. Причем начинается он еще в пятницу вечером. В субботу жизнь в стране замирает, транспорт не ходит, все магазины закрыты. И даже аэропорты работают на низкой скорости. Поэтому на этот день лучше не планировать ни въезд, ни выезд из страны. Потому что даже в шабат служба досмотра не делает исключений.

Сотрудники тщательно проверяют всех туристов, лично общаются с ними и внимательно исследуют багаж и ручную кладь. Штамп о посещении любой арабской страны в паспорте вызывает волну дополнительных вопросов, скандалить и злиться при этом бессмысленно, таков закон. Поэтому в любой аэропорт Израиля нужно приезжать за 3-4 часа до отлета.