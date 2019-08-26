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В Венеции мост не выдержал толп туристов 

TURIZM.RU 3 часа назад
Фото: TURIZM.RU
Итальянский суд оштрафовал всемирно известного архитектора Сантьяго Калатрава из Испании за проектирование моста через Большой канал в Венеции, который оказался не приспособлен для обслуживания огромного числа туристов. Испанца обвинили в «макроскопической небрежности» при проектировании Ponte della Costituzione, или Моста Конституции.
Конструкция сделана из стали и закаленного стекла. Она была установлена еще в 2008 году, но постоянно вызывала много споров. Главная претензия была к поверхности моста. Она быстро износилась из-за толп гостей города. Туристы ежедневно пересекают мост с чемоданами по пути к железнодорожным и автобусным станциям.
В Счетной палате Рима заявили, что ступени моста тоже изнашиваются слишком быстро, а сама конструкция длиной 94 метра требует постоянного обслуживания. Суд постановил, что С. Калатрава должен был предвидеть это, учитывая, что проблема избыточного туризма в Венеции хорошо известна. Архитектор имеет опыт проектирования мостов, его конструкции установлены в Далласе, Техасе и Калгари. В итоге за ошибки специалисты оштрафовали на 78 000 евро.
Ponte della Costituzione — четвертый мост, построенный через знаменитый канал XVI века, и первый, возведенный в центе Венеции за последние 125 лет. Мост имеет много прозвищ: «рыбий хвост» и «стеклянный язык», но официально он назван в честь 60-летия Конституции Италии в 2008 году. Он связывает главный железнодорожный вокзал Венеции Санта-Лючия с Пьяццале Рома — площадью, которая действует как главный автовокзал Венеции с парковкой и остановками для автобусов, трамваев и такси.
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