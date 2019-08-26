Почему иностранцы едут в Мурманск

Мурманск — один из самых суровых в плане климата (да и архитектуры) городов европейской части России. Это морской порт был выстроен с военными целями, во время войны — Первой мировой — и для войны. Зимой город больше месяца не видит солнечного света, и жители его испытывают сильнейшую нехватку витамина Д. Иностранные туристы едут сюда именно за этой мрачной северной пост-советской экзотикой. К тому же Мурманск — самый северный российский город, а все туристы падки на "самое-самое". И все же Мурманск для иностранцев — не массовое туристическое направление. Сюда едут экстремалы.

"Мой родной город в Голландии, где я вырос, похож на цветущий сад. Я хочу увидеть такой российский город, который максимально противоположен всему моему жизненному опыту",

— объяснял один европейский турист свое стремление на русский Север.

"Я приехал в Мурманск, чтобы быть единственным среди своих друзей, кто побывал в таком месте",

— написал на туристическом форуме другой.

@murmansknews

"Я охотился за Северным сиянием, к тому же из Мурманска легко перебраться в Финляндию и Норвегию и продолжить путешествие по цивилизованной Скандинавии",

— пояснил третий.

Путешествие в Мурманск зимой — это экстрим, которым можно хвастаться перед друзьями и подписчиками в соцсетях.

@evtodiim

"Очень холодно", подписала японская туристка на этой фотографии из Мурманска.