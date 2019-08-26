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Почему иностранцы едут в Мурманск 

Рамблер 4 часа назад
Мурманск — один из самых суровых в плане климата (да и архитектуры) городов европейской части России. Это морской порт был выстроен с военными целями, во время войны — Первой мировой — и для войны. Зимой город больше месяца не видит солнечного света, и жители его испытывают сильнейшую нехватку витамина Д. Иностранные туристы едут сюда именно за этой мрачной северной пост-советской экзотикой. К тому же Мурманск — самый северный российский город, а все туристы падки на "самое-самое". И все же Мурманск для иностранцев — не массовое туристическое направление. Сюда едут экстремалы.
"Мой родной город в Голландии, где я вырос, похож на цветущий сад. Я хочу увидеть такой российский город, который максимально противоположен всему моему жизненному опыту",
— объяснял один европейский турист свое стремление на русский Север.
"Я приехал в Мурманск, чтобы быть единственным среди своих друзей, кто побывал в таком месте",
— написал на туристическом форуме другой.
@murmansknews
"Я охотился за Северным сиянием, к тому же из Мурманска легко перебраться в Финляндию и Норвегию и продолжить путешествие по цивилизованной Скандинавии",
— пояснил третий.
Путешествие в Мурманск зимой — это экстрим, которым можно хвастаться перед друзьями и подписчиками в соцсетях.
@evtodiim
"Очень холодно", подписала японская туристка на этой фотографии из Мурманска.
@m3rya3
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Новости путешествий , Видео
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