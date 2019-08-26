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Достопримечательности, которые могут скоро исчезнуть 

Рамблер 1 час назад
Ученые все чаще задумываются о сохранении памятников природы и исторических объектов. Однако человеческий фактор и изменения в окружающей среде нельзя остановить. В итоге некоторые достопримечательности находятся под угрозой.

Колизей, Рим

Эта достопримечательность расположена в самом центре современного города. Из-за того, что памятник архитектуры очень древний, он страдает буквально от каждого земного толчка. Так, он ежегодно разрушается из-за вибраций транспорта, машин и метро. Кроме того, его посещают много туристов, которые тоже вносят свой вклад в исчезновение Колизея. В 2016 году, когда по центральной Италии прокатилась волна землетрясений, римский амфитеатр пострадал особенно сильно.

Великая Китайская стена, Китай

На сегодняшний день Китайская стена считается одним из самых величественных памятников архитектуры, построенным человеком. Веками китайцы отстраивали ее, а затем сохраняли. Однако она может быть разрушена из-за сельского хозяйства и эррозии почвы. Большая часть стены падает. В настоящий момент уже разрушен один ее сегмент, который был длиной в целый километр. Раньше высота стены в некоторых районах достигает пяти-восьми метров, а раньше была 15 метров. Она постепенно разрушается и в этом ей помогают люди.

Мачу-Пикчу, Перу

Город, который остался от древних цивилизаций, находится под угрозой разрушения. И в этом виноваты туристы. Сейчас правительство ограничило ежедневный турпоток, но и это не помогает. Уникальные памятники состоят из гранитных пород, которые разрушаются колониями микробов и бактерий. Именно эти микроорганизмы занесли туристы, которые не соблюдали правила поведения в районе достопримечательности.
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