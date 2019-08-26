Названы города России с самыми дешевыми отелями

Список городов с самыми бюджетными отелями в России этим летом возглавил Ростове-на-Дону. Так, цена двухместного номера за сутки составляла всего 765 рублей, сообщает «Российская газета» со ссылкой на исследование Aviasales.

На втором месте находится гостиница в Самаре. Номер обойдется туристу в 1026 рублей. При этом, в гостиницу можно заселиться с домашним питомцем. Тройку замыкает отель в Красной поляне, где можно отдохнуть за 1100 рублей в сутки.

В список городов с самыми бюджетными отелями также вошли Волгоград, Воронеж, Минеральные воды и Уфа.

Напомним, ранее были названы отели с самыми высокими ценами. Рейтинг возглавил отель Four Seasons Lion Palace в Северной столице. Ночь в нем обходится в 555 тыс. рублей.