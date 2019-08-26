Ещё
Далее:
Читайте также:
Ещё

Названы города России с самыми дешевыми отелями 

Мир24 + ещё 2 47 минут назад
Фото: Мир24
Список городов с самыми бюджетными отелями в России этим летом возглавил Ростове-на-Дону. Так, цена двухместного номера за сутки составляла всего 765 рублей, сообщает «Российская газета» со ссылкой на исследование Aviasales.
На втором месте находится гостиница в Самаре. Номер обойдется туристу в 1026 рублей. При этом, в гостиницу можно заселиться с домашним питомцем. Тройку замыкает отель в Красной поляне, где можно отдохнуть за 1100 рублей в сутки.
В список городов с самыми бюджетными отелями также вошли Волгоград, Воронеж, Минеральные воды и Уфа.
Напомним, ранее были названы отели с самыми высокими ценами. Рейтинг возглавил отель Four Seasons Lion Palace в Северной столице. Ночь в нем обходится в 555 тыс. рублей.
Мир24: последние новости
Четверть россиян в путешествиях трут памятники «на удачу» Уик-энд на воде: во сколько обойдется путешествие к Венецианской лагуне В Испании подтвердили 150 случаев заражения листериозом
Новости путешествий , "Российская газета"
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Почему иностранцы едут в Мурманск1
Достопримечательности, которые скоро исчезнут
Раскрыта разница между «бизнесом» и «экономом»4
Россияне стали чаще отдыхать за рубежом1
Куда поехать осенью, если вам не хватило лета
Видео
04:28
Как путешествовать в поезде: советы проводницы
Новости путешествий
01:18
Пьяная россиянка устроила авиадебош
Новости путешествий
00:34
Турция лишит туристов системы «все включено»
Новости путешествий
00:40
Как обманывают туристов в Турции
Новости путешествий
02:36
Зачем асфальт в Катаре красят в синий цвет
Новости путешествий
00:30
Медведи терроризируют камчатский городок
Новости путешествий
03:42
Европейские города, которые Китай «перенес» к себе
Новости путешествий
03:31
Голландский город заполонили «пузыри с глазницами»
Новости путешествий
11:19
Зачем россияне едут в Армению
Новости путешествий
11:13
Где находится Музей лапши быстрого приготовления
Новости путешествий
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2019
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение