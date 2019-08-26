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Таиланд теряет туристов 

TourDom + ещё 1 2 часа назад
Фото: TourDom
Таиланд снизил прогнозы по иностранному турпотоку в этом году. Об этом на днях сообщили местные СМИ с отсылкой на Министерство туризма Таиланда.
Изначально королевство рассчитывало на 41,3 млн гостей в 2019 году, к началу лета ожидания снизились до 40,2 млн, а на сегодняшний день цифры «подтаяли» до 39,8 млн прибытий.
Константин Кинель, глава службы маркетинга Представительства по туризму Таиланда, сообщил, что за первые шесть месяцев текущего года туристов из России в Таиланде действительно стало меньше, но всего на 3%. «С января по июнь в страну приехало 871 тыс. россиян. Причем больше всего туристов прибыло в январе, февраль же был почти „мертвым“ месяцем. Сейчас роста никто не ждет, но туроператоры и авиакомпании прикладывают максимум усилий, чтобы довести показатель посещений страны до прошлогодних 1,5 млн», — прокомментировал Кинель.
Трехпроцентный спад эксперт объяснил экономической ситуацией внутри России — туры в Таиланд дешевыми не назовешь. Россияне стали реже отдавать предпочтение тайскому отдыху с конца 2018 года, переместившись с шестого на седьмое место в рейтинге стран, лидирующих по турпотоку в Таиланд.
Недосчиталась страна и гостей из Китая (лидер по количеству туристов) и Европы, а Индия, Япония и Южная Корея, наоборот, нарастили свое присутствие. Наблюдатели уверяют — ни о каком значительном спаде турпотока речи не идет, но и традиционного роста числа туристов королевство в этом году не увидит. Среди основных причин — рост курса тайского бата, начавшийся с апреля 2018 года и продолжающийся до сих пор, что привело к повышению цен.
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