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Раскрыта реальная разница между «бизнесом» и «экономом» самолета 

Рамблер 2 часа назад
Трэвел-эксперты из Британии раскрыли настоящую разницу между четырьмя классами в самолете одной немецкой авиакомпании.
Первый участник эксперимента приобрел билет за семь тысяч фунтов стерлингов (более 550 тысяч рублей) в первый класс. Эксперт отметил, что еда была выше всяких похвал, а винная карта порадовала бы даже самого искушенного пассажира. Среди плюсов первого класса эксперт также выделил удобные кресла с индивидуальными настройками и то, что таможенный контроль и получение багажа завершилось за одну минуту.
Второй специалист летел бизнес-классом, — его билет стоил на две тысячи фунтов дешевле. Его порадовала внимательность персонала, наушники с шумоизоляцией и окно в туалете, но огорчил плохо работающий интернет.
Третий эксперт летел премиум-экономом (его билет стоил около 40 тысяч рублей) и также остался доволен почти всем. Мужчина оценил экран с развлечениями, несколько бутылок воды и принадлежности для сна. Подвела только еда — по словам британца, она была почти такая же, как в стандартном эконом-классе.
Последний специалист летел в "экономе" и из главных минусов назвал питание, — ему предложили как будто сырую курицу и пасту ризони, обслуживание вдобавок было крайне медленное. Кресла показались эксперту довольно удобными, но туалет, расположенный "в подвале" удивил.
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Новости путешествий , Видео
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