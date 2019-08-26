Раскрыта реальная разница между «бизнесом» и «экономом» самолета

Трэвел-эксперты из Британии раскрыли настоящую разницу между четырьмя классами в самолете одной немецкой авиакомпании.

Первый участник эксперимента приобрел билет за семь тысяч фунтов стерлингов (более 550 тысяч рублей) в первый класс. Эксперт отметил, что еда была выше всяких похвал, а винная карта порадовала бы даже самого искушенного пассажира. Среди плюсов первого класса эксперт также выделил удобные кресла с индивидуальными настройками и то, что таможенный контроль и получение багажа завершилось за одну минуту.

Второй специалист летел бизнес-классом, — его билет стоил на две тысячи фунтов дешевле. Его порадовала внимательность персонала, наушники с шумоизоляцией и окно в туалете, но огорчил плохо работающий интернет.

Третий эксперт летел премиум-экономом (его билет стоил около 40 тысяч рублей) и также остался доволен почти всем. Мужчина оценил экран с развлечениями, несколько бутылок воды и принадлежности для сна. Подвела только еда — по словам британца, она была почти такая же, как в стандартном эконом-классе.

Последний специалист летел в "экономе" и из главных минусов назвал питание, — ему предложили как будто сырую курицу и пасту ризони, обслуживание вдобавок было крайне медленное. Кресла показались эксперту довольно удобными, но туалет, расположенный "в подвале" удивил.