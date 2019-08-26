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Эксперты: россияне стали чаще отдыхать за рубежом 

Рамблер 4 часа назад
Специалисты сервиса бронирования авиабилетов выяснили, что россияне теперь больше отдыхают за границей.
Эксперты изучили направления, которые пользуются у российских граждан наибольшим спросом. Для этого им пришлось проанализировать покупки авиабилетов с датами вылета в период с 1 июня по 31 июля 2019 года.
По сравнению с 2018 годом, число россиян, предпочитающих отдых за рубежом, выросло 12,5%.
Самым излюбленным направлением российских туристов этим летом стала Армения. Ее выбрали 10,3%. Чуть меньше россиян выбрали для отдыха Италию и Испанию — 7,9% и 6,3% соответственно.
Помимо этого специалисты отметили, что среди граждан вырос спрос на полеты в Турцию — с 3,9% до 6,2%.
Новости путешествий , Видео
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