Эксперты: россияне стали чаще отдыхать за рубежом

Специалисты сервиса бронирования авиабилетов выяснили, что россияне теперь больше отдыхают за границей.

Эксперты изучили направления, которые пользуются у российских граждан наибольшим спросом. Для этого им пришлось проанализировать покупки авиабилетов с датами вылета в период с 1 июня по 31 июля 2019 года.

По сравнению с 2018 годом, число россиян, предпочитающих отдых за рубежом, выросло 12,5%.

Самым излюбленным направлением российских туристов этим летом стала Армения. Ее выбрали 10,3%. Чуть меньше россиян выбрали для отдыха Италию и Испанию — 7,9% и 6,3% соответственно.

Помимо этого специалисты отметили, что среди граждан вырос спрос на полеты в Турцию — с 3,9% до 6,2%.