На Камчатке без вести пропала туристка

По сообщению регионального отделения МЧС , в районе вулкана Горелый на Камчатке пропала женщина.

Туристка потерялась, когда вместе со своей группой поднималась на вулкан. Ее пропажу обнаружили лишь после спуска с горы. Произошло так из-за погодных условий, — в регионе была плохая видимость, поэтому исчезновение женщины группа заметила не сразу.

В данный момент служба спасения заниматеся поиском пропавшей.

Остальных туристов уже доставили в Петропавловск-Камчатский. В МЧС отметили, что группа не была зарегистрирована в спасательном ведомстве.