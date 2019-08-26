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На Камчатке без вести пропала туристка 

Рамблер 35 минут назад
По сообщению регионального отделения МЧС, в районе вулкана Горелый на Камчатке пропала женщина.
Туристка потерялась, когда вместе со своей группой поднималась на вулкан. Ее пропажу обнаружили лишь после спуска с горы. Произошло так из-за погодных условий, — в регионе была плохая видимость, поэтому исчезновение женщины группа заметила не сразу.
В данный момент служба спасения заниматеся поиском пропавшей.
Остальных туристов уже доставили в Петропавловск-Камчатский. В МЧС отметили, что группа не была зарегистрирована в спасательном ведомстве.
Новости путешествий , Видео , МЧС
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