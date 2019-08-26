5 стран с самыми странными законами

У каждой страны мира есть свои законы и правила поведения в общественных местах. Кроме привычных нам законов, в некоторых странах есть и довольно странные. Иногда они действуют только для иностранцев, в других случаях для всех. Большинство из них непонятны туристам, так как связаны с историей или традициями государства. Какие из законов кажутся самыми странными вам?

1. Германия

Эта страна считается одним из самых цивилизованных государств. Здесь все предельно вежливы друг с другом, а особенно это касается обращения к представителям правоохранительных органов . Если вы случайно или по незнанию обратитесь к полицейскому на «ты», готовьте кругленькую сумму. Это расценивается как неуважение и строго карается по закону. Размер штрафа составляет 600 евро.

2. Египет

Древнейшая страна с многовековой историей тоже славится странными законами. Например, туристам запрещено вывозить оттуда не только кораллы, раковины и панцири, а и обычный пляжный песок. Разрешение имеется только на несколько песчинок на официально приобретенных сувенирах. Хотя это только нам кажется странным. Местные жители утверждают, что туристы готовы растащить страну по кусочкам.

3. Италия

Если вы вдруг решите поехать отдыхать в Италию с детьми, знайте, что в этой стране тоже есть много странных пляжно-песочных законов. Нельзя выносить песок, кормить на берегу птиц, ездить по пляжу на любом транспорте, в том числе и на игрушечном. Но самым непонятным правилом является запрет на строение песочных замков, который действует в коммуне Эраклея неподалеку от Венеции.

4. Америка

В Соединенных Штатах происходит много преступлений и терактов. Чтобы уменьшить количество злодеяний, в Вашингтоне придумали закон, обязывающий преступников, приехавших из других штатов или стран, предупреждать местную полицию о плохих намерениях. Те, кто нарушит этот закон, помимо наказания за само преступление, будут оштрафованы или понесут двойное наказание.

5. Великобритания

В этой строгой и величественной стране правительство может запретить даже умирать. Не везде правда, а только в здании парламента. Если кому-то там станет плохо, его тут же выведут из помещения. Связан запрет с тем, что здание имеет статус королевского дворца, а умерший в нем — право на привилегии во время похорон. Таким образом чиновники пытаются уберечь казну от ненужных трат.