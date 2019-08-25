Во сколько обойдется поездка к Венецианской лагуне

Видами на Венецианские каналы нас баловали Левитан, Айвазовский, Суриков. Город на воде пленил не только художников, но и писателей. Им восхищался Чехов, на Большом канале жил в палаццо голливудский актер Джонни Депп . Удивительная и романтичная Венеция притягивает миллионы туристов ежегодно. Со следующего года вход в историческую часть города будет платным, а некоторые ученые пугают, что еще чуть-чуть и Венеция уйдет под воду. «МИР 24» выяснил, во сколько обойдется путешествие к Венецианской лагуне.

Уникальный город-порт расположен на 118 островах. В историческом центре можно увидеть основные достопримечательности. Начать советуем с площади Сан-Марко — сердце Венеции с соборами и башнями. Здесь находятся: Дворец дожей, библиотека, колонны Сан-Марко и Мост Вздохов, по которому вели в тюрьму самого Казанову.

Обязательно поднимитесь на колокольню Кампаниле — с нее открывается умопомрачительный вид на всю Венецию. Вход будет стоить 8 евро — 500 рублей. Собор Сан-Марко построен в византийском стиле и покорит с первого взгляда. Внутри хранятся мощи апостола Марка и предметы искусства времен крестовых походов. Вход в базилику бесплатный, за вход в музей заплатите 5 евро или больше 300 рублей.

Венецианские каналы и гондолы известны во всем мире. Первое, что вы заметите — это полное отсутствие машин. По Венеции передвигаются на вапоретто или водном такси. Все туристы без исключения отправляются в путешествие по Гранд-каналу. Прогулка стоит 7,5 евро больше 500 рублей. Кстати, советуют приобрести проездной для туристов — Tourist Travel Card. На 24 часа обойдется в 20 евро или 1400 рублей. Поверьте, сэкономите на передвижении прилично.

Из центра предлагаем отправиться в другие части города, а точнее — на острова. Бурано, например, привлечет яркими домиками и удивительным музеем кружев. А остров Мурано в представлении не нуждается — именно здесь производят потрясающее стекло. Уехать без вазы или новых украшений не получится. В Венеции надо пробовать морепродукты: креветки, мидии, осьминоги, каракатицы, сардины, дорадо и сибас. Жареный сыр моцарелла — еще один местный деликатес. Сколько же стоит отдых на воде? До Венеции можно добраться с пересадкой, но в городе есть международный аэропорт. Прямой рейс туда-обратно в следующие выходные обойдется в 26 тысяч рублей.