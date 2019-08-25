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Российские туристы отказались тереть памятники 

Lenta.ru + ещё 6 2 часа назад
Фото: Lenta.ru
Более половины россиян (57 процентов) никогда не трут памятники на удачу, так как считают, что это наносит вред скульптуре. Об этом свидетельствуют результаты исследования сервиса путешествий Туту.ру, с которыми ознакомилось РИА Новости.
Только четверть россиян верит, что традиция тереть разные части памятников в путешествиях приносит удачу. 41 процент туристов из России любят прикасаться к памятникам, но по разным причинам. Так, 23 процента просто не могут удержаться, чтобы не потереть скульптуру на удачу.
18 процентов делают это осознанно — они гладят не все скульптуры подряд, а предварительно изучают, что кроется за ритуалом. Еще два процента опрошенных специально выстраивают маршруты так, чтобы на пути попались памятники.
Ранее туристам в Риме запретили сидеть на ступенях исторической достопримечательности — Испанской лестницы. Причина — беспокойство властей о сохранности лестницы. Лицам, чье поведение создает угрозу памятникам истории и культуры, по недавно вступившему в силу новому закону грозит штраф от 250 до 400 евро.
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Новости путешествий , РИА Новости
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