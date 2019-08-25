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Сочи за лето посетили три миллиона туристов 

РИА Новости + ещё 2 3 часа назад
Фото: РИА Новости
Сочи принял три миллиона туристов за лето, что на 200 тысяч человек больше, чем в прошлом году, до конца года планируется принять 6,5 миллиона гостей, сообщил журналистам мэр курорта Анатолий Пахомов.
Ранее сообщалось, что по итогам двух месяцев лета в Сочи отдохнули уже свыше 1,7 миллиона человек. В целом по году главный российский курорт принял уже более 3,5 миллиона туристов. По прогнозам специалистов, в 2019 году в Сочи приедут свыше шести миллионов туристов. При этом власти города рассчитывают, что за четыре месяца курортного сезона Сочи примет около четырех миллионов гостей.
"Мы только за эти три месяца приняли три миллиона отдыхающих. Это выше на 200 тысяч, чем в прошлом году, и до конца года мы 6,5 миллиона человек будем принимать", — пояснил Пахомов.
По его словам, в Сочи проходит более 400 мероприятий в год, среди которых международные фестивали и конкурсы, привлекающие тысячи туристов. Одним из них является проходящий пятый год конкурс молодых исполнителей "Новая волна".
"Сочи — площадка довольно раскрученная, но, если брать рейтинги событийных мероприятий, а их у нас более 400, то надо сказать, что среди фестивалей культурных, "Новая волна" это номер один. Мы понимаем, что для продвижения курорта Сочи "Новая волна" играет особую роль, потому как сюда приезжают авторитетные участники", — подчеркнул глава города.
Он добавил, что для Сочи очень важно, чтобы гости были очень довольны не только фестивалем, но и курортом.
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Новости путешествий , Анатолий Пахомов
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