Какая русская дорога вошла в топ-10 самых опасных дорог мира

В документальном британском сериале от BBC "Самые опасные дороги мира" есть и российская дорога. Чтобы проехать по ней, иностранцы месяцами тренируются и готовят машины.

Это сибирская дорога, идущая через реку Лену от Якутска до Оймякона, самого холодного города на Земле, по так называемой "дороги на костях".

Передвигаясь по ней, съемочная группа видела заброшенные лагеря ГУЛАГа, вмерзшие в реку Лену лодки, обледенелые трассы и гостеприимных людей. Расстояние от Якутска до Оймякона — более 900 км. Главное правило в поездке — никогда не глушить двигатель.

Вдоль дороги нет станций техобслуживания, а заправки редки: если встречается кафе, надо остановиться и подзаправиться. На скользком ото льда покрытии машину может легко занести, разделительной полосы нет, а навстречу несутся грузовые автомобили.