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Куда поехать в сентябре 

Рамблер 1 час назад
Фото: depositphotos.com
Грустно, но лето подходит к концу. Предлагаем запланировать путешествия туда, где будет тепло.

Турция

Турецкое побережье отлично подойдет для семейного отдыха. В начале осени здесь особенно хорошо, потому что погода становится мягче, а туристов — меньше. Поскольку высокий сезон закончился, цены на путевки снижаются, что тоже удобно: можно выбрать отель подороже с системой all inclusive. Кстати, сентябрь — месяц сбора урожая, поэтому меню шведского стола будет предельно разнообразным.

Мальта

Это направление подойдет тем, кто любит активный отдых. Пляжей на Мальте не так много, зато достопримечательностей полно. В одной только Большой гавани есть сразу несколько небольших, но очень красивых городов: столица Валлетта, Биргу и Сенглеа. В глубине острова находится бывшая столица Мдина, в которой тоже есть что посмотреть. Кроме того, на Мальте живописная природа и чистое, изумрудное море. Летом на Мальте большое количество студентов, которые приезжают на остров учить английский язык и тусоваться, а вот в сентябре народу становится значительно меньше.

Калининград

В начале осени в Калининграде чаще всего отличная погода, поэтому самое время покорять песчаные горы Куршской косы или просто бродить в раздумьях по прибалтийским набережным. В городе посмотрите внушительный Кафедральный собор с могилой Иммануила Канта и кирху Святого Семейства, где сейчас проводят филармонические концерты, неоготические городские ворота и фортификационные башни Дона и Врангель.
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