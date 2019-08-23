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Зачем асфальт в Катаре красят в синий цвет 

Рамблер 3 часа назад
Видео рассказывает о необычной традиции в Катаре, небольшом ближневосточном государстве. Катар — один из крупнейших в мире экспортёров газа и нефти, а по уровню ВВП на душу населения страна находится в лидерах. В стране принято красить асфальт в голубой цвет. Делается это ради снижения температуры покрытия во избежание его перегрева. На жаре, как известно, асфальт сильно нагревается и даже плавится. Нанесение же голубой краски позволяет избежать перегрева и разрушения асфальта.
Новости путешествий , Видео
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