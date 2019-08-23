6 популярных стран среди туристов, где можно сесть за пользование интернетом

Эксперт по цифровой конфиденциальности в NordVPN Даниэль Маркусон считает, что накануне путешествия разумно проверить, какие в той или иной стране действуют ограничения на интернет, можно ли их обойти, и что за это будет. Понятно, что без VPN тут не обойтись, однако стоит помнить, что во многих местах технология хоть и не запрещена, но считается нежелательной и даже незаконной. Итак, представляем шесть стран, где действуют довольно жёсткие правила, ограничивающие свободу в интернете.

1. Китай

Эта страна является мировым лидером в области интернет-цензуры. Все VPN, используемые в Китае, должны соответствовать государственным нормам. Тем не менее, довольно сложно понять местные законы, так как во многих случаях на них просто «закрывают глаза». Так или иначе, мы не нашли общедоступную информацию об иностранцах, столкнувшихся с более-менее серьезными проблемами при использовании VPN.

2. Турция

Турция недавно сделала крутой поворот к авторитаризму. За последние несколько лет многие веб-сайты или приложения были заблокированы, а независимые журналисты оказались в тюрьме. Даже такие гиганты, как Википедия, Twitter и Facebook испытывают в Турции проблемы с цензурой. Как и ожидалось, люди начали использовать VPN, что в итоге привело к запрету VPN.

3. ОАЭ

С одной стороны, VPN в Арабских Эмиратах не является незаконным, если технология не используется для нарушения закона. С другой стороны, страна запретила многие сайты, и в прошлом даже Скайп был запрещен. В связи с чем возникает вопрос: является ли посещение сайта или использование службы, заблокированной государством, преступлением? И если правительство обвиняет вас в использовании VPN в преступных целях, как вы можете доказать, что вы не виновны, ведь нет никаких последствий?! В итоге суровость законов ОАЭ сильно ограничивает использование анонимайзеров.

4. Иран

Популярность Ирана среди иностранных туристов только набирает обороты. Однако, стоит знать, что местные власти подвергли цензуре многие популярные глобальные веб-сайты. Во время выборов или политических беспорядков Иран ограничивает доступ к Интернету по всей стране, что затрудняет общение и связь. Неудивительно, что законно можно использовать только одобренные правительством VPN, которые предоставляют властям возможности цензуры и слежки.

5. Египет

Известно, что гражданам Египта запрещено посещать некоторые веб-сайты. Эта тенденция в течение последних нескольких лет только усиливается. Многочисленные международные и даже местные источники информации заблокированы. VPN, разумеется, делает интернет более доступным. Однако в последнее время часто ходят разговоры о запрете использования технологии.

6. Вьетнам

Вьетнам известен как одна из самых дружелюбных стран мира. Он пользуется огромной популярностью среди иностранцев, в том числе, из России. Однако госструктуры следят практически за всеми пользователями интернета, а туристы часто попадают в поле зрения местных спецслужб.