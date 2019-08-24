Привычки русских, которые удивляют иностранцев

Туристы, приезжающие в нашу страну из-за границы, порой остаются в недоумении от некоторых традиций и привычных вещей, которые кажутся абсолютно нормальными россиянам. Вот лишь некоторые из них.

Снимать дома или в гостиничном номере обувь

Большинство иностранцев действительно пребывают в глубоком шоке от того, что россияне всегда снимают дома уличную обувь. В большинстве европейских государств, а также в США и Канаде, делать это не принято. И хотя русским людям именно это кажется дикостью, иностранцы действительно не снимают дома ботинки, а ходят в том, в чем пришли с улицы.

Жители некоторых других стран считают самую идею расхаживания в носках или босиком ненормальной и, мягко говоря, странной: зачем тогда вообще нужна обувь, если ее снимать? А вот наши соотечественники придерживаются другого мнения: в уличной обуви дома ходить неприятно, зачем плодить грязь в месте, где ешь и спишь.

Есть гречневую кашу

Казалось бы, что может быть менее удивительным, чем гречневая каша в тарелке нашего соотечественника. А вот жители США и Европы недоумевают, зачем вообще русские ее едят? Дело в том, что за рубежом ее используют только в качестве лекарственного средства и продается она исключительно в аптеках. В то время как русские постоянно используют ее в своем ежедневном рационе питания, ведь она отлично очищает организм от шлаков и токсинов и надолго сохраняет чувство сытости. И никаких назначений врача не нужно, чтобы ее съесть!

Приседать "на дорожку"

Нет такого русского, кто бы ни разу не приседал "на дорожку" перед долгим путешествием. Россияне верят, что если этого не сделать, то путь выдастся сложным и полным опасностей.

Хлопать в самолете и вставать с места, едва он коснется посадочной полосы

А вот эти две привычки удивляют не только иностранцев, но и более сдержанных соотечественников. Вскакивать с места и бежать к выходу, едва самолет коснется асфальта — дурной тон.

Аплодировать пилоту — то же самое. Почему-то наши соотечественники восторгаются тем фактом, что пилоты посадили самолет, как чему-то нежданному и удивительному. А на самом же деле многими людьми это может быть воспринято как неуважение к экипажу самолета, ведь лайнером управляют профессионалы своего дела. Если вам понравился полет, лучше просто скажите приятные слова стюардессе.