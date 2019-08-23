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Почему вас могут не пустить за границу 

Рамблер 2 часа назад
С каждым годом все больше россиян не могут позволить себе путешествие за границу. И дело отнюдь не в отсутствии средств. Порой о том, что вы "невыездной" могут сказать только в аэропорту. Чтобы не испортить себе отпуск, следует знать, по каким причинам вам могут отказать в выезде за рубеж.

Долги

Препятствием для заграничной поездки может стать задолженность по алиментам, платежам за ЖКХ, штрафам ГИБДД и кредитам. Ситуация обостряется, если информация о неуплате попадает к судебным приставам, и они решают открыть исполнительное производство.

Вы путешествуете с несовершеннолетним

Ребенок до 18 лет может спокойно пересекать границу, если вместе с ним находится родитель, попечитель, опекун или усыновитель. Но вы обязательно должны быть готовы подтвердить свой статус соответствующим документом. Кроме того, приготовьтесь к тому, что на границе ребенка могут спросить, кем ему приходится "эта тетя", и он должен ответить внятно и без сомнений.

У вас проблемы с загранпаспортом

По паспорту РФ в данный момент россиянин может въехать только в Абхазию, Южную Осетию, Казахстан, Беларусь, Армению и Киргизию. Чтобы попасть в другую страну, необходимо иметь один из следующих документов: загранпаспорт, дипломатический паспорт, служебный паспорт. Последние два выдаются по работе или членам семьи человека, обладающего дипломатической неприкосновенностью. А вот заграничный паспорт доступен почти каждому.
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Новости путешествий , Видео , ГИБДД
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