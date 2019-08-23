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Как правильно путешествовать в поезде: советы проводницы 

Рамблер 3 часа назад
Поезда в России — один из самых популярных способов передвижения. В них можно и выспаться, и встретить новых друзей, и просто полюбоваться видами России за окном. Но чтобы путешествие прошло приятно и без происшествий, следует помнить о некоторых важных вещах, о которых предупреждают сами работники РЖД.

Курить в поезде — плохая идея

Если вам кажется, что о курении в туалете никто не узнает, — вы заблуждаетесь. Поезда устроены настолько хитро, что вентиляция из всего вагона тянется в купе проводника. Поначалу вам грозит лишь штраф в 1500, но если за сигаретой поймают вновь, то билет на поезд могут просто не продать.

Не стоит кидать бумагу в биотуалет

Пренебрегая этим правилом, пассажиры сами себе портят поездку. Ведь если такой туалет засорится, починить его в дороге будет невозможно. А представьте, если ваша поездка длится больше восьми часов.

Подумайте дважды прежде, чем отказываться от белья

Многие пассажиры пытаются сэкономить на постельном белье или попросту им брезгуют, но не знают о том, что без белья им не выдадут матрас. Потом таким "привередам" приходится либо спать на голой полке, либо всю ночь разгуливать по вагону.
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Новости путешествий , Видео , РЖД
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