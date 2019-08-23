Российские туристы могут столкнуться с нехваткой билетов

В конце лета туристам не хватает билетов, чтобы вернуться с черноморского побережья РФ. Так, специалисты сервиса путешествий Туту.ру выяснили, что самыми "проблемными" курортами для покупки обратных билетов стали Адлер, Анапа и Сочи.

Кроме того, наблюдается недостаток билетов, в первую очередь, на поезда из Адлера и Анапы. Об этом порталу TourDom.ru сообщили в пресс-службе Федеральной пассажирской компании.

При этом, компания сообщает о готовности добавить составы в нужных направлениях.

Однако, уже сейчас можно увидеть, что на ближайшие даты осталось совсем мало билетов на поезда с курортов Краснодарского края. Оставшиеся билеты на поезда продаются по высоким ценам (7-8 тысяч рублей). А стоимость билета на самолет из Сочи в Москву на 25 августа и вовсе составит 16 тысяч рублей.