3 альтернативы Хайнаню в Китае

Китай как пляжное направление открыли россиянам туроператоры. Именно благодаря им появился беспосадочный перелет на остров Хайнань из многих городов России. Собственно, когда речь идет об отдыхе на море в Китае, Хайнань — это единственное, что приходит в голову. Ведь остров не случайно носит название «китайских Гавайев». Но есть ли у морской провинции альтернативы, расположенные в пределах страны?

Бэйдайхэ

О курорте

Бэйдайхэ — известный морской курорт Китая. Он расположен на юго-западе города Циньхуандао. Береговая линия, морские достопримечательности и удобная транспортная логистика делают его популярным среди путешественников. Бэйдайхэ, к слову, долгое время был любимым местом отдыха китайских политиков. Свои конференции, например, здесь проводил Мао Дзедун. Со временем курорт вырос во много раз, и начал обслуживать простых граждан, желающих провести свой отпуск у моря.

Пляжный отдых

Побережье Бэйдайхэ имеет множество пляжей, где можно позагорать, поплавать в море и заняться парасейлингом, ну и, конечно, другими водными видами спорта. Длина береговой линии Бэйдайхэ составляет около 25 километров, что дает туристам достаточно места на пляже. В последние годы на побережье была создана современная туристическая инфраструктура, в том числе, рестораны и кафешки местной кухни, и это позволяет разнообразить пребывание на побережье.

Другие развлечения

Отдых в Бэйдайхэ порадует не только пляжным отдыхом, но и большим количеством достопримечательностей. Например, в его восточной части курорта находится парк «Дов Нест» — прекрасное место, чтобы наблюдать за восходом солнца и приливами. Вдоль береговой линии также расположены Императорский дворец Цинь, Город кино и телевидения Бэйдайхэ, Парк Си Уорлд. Еще одна интересная территория — знаменитый парк Тайгер Стоун. Этот район назван так из-за большого количества скал, которые напоминают стаю тигров. Восхождение на вершины позволяет в полной мире ощутить свежесть морского бриза, грохот волн океана и потрясающие виды неприрученной стихии. Самым известным туристическим объектом в Бэйдайхэ считается восточная часть Великой Китайской стены. Кроме того, на курорте находится Сафари-Парк — большой зоопарк, в котором содержится более 5 000 животных. Среди них редкие виды, такие как африканские львы, черные лебеди и сибирские тигры. Туристам позволяют не только фотографировать зверей, но и кормить.

Местная кухня

Особое внимание в Бэйдайхэ необходимо уделить местной кухне. Курорт прославился качеством и свежестью даров моря, которые вылавливают прямо здесь: моллюсками, крабами, лобстерами, каракатицами и морскими гребешками. Самая популярная еда в Бэйдайхэ — морепродукты на пару, приправленные имбирем и уксусом. Также стоит обязательно попробовать жареные креветки. Блюдо готовится из местных креветок, подается в восхитительной заправке и обычно сопровождается бульоном.

Климат

Курорт имеет умеренный климат с циклом муссонов и ярко выраженными четырьмя сезонами. Благодаря морским течениям, отдыхать сюда приезжают даже зимой. Но самым лучшим временем для пляжного отдыха является период с мая по октябрь. Бэйдайхэ — идеальный летний курорт. Средняя температура летом составляет всего 23 градуса, поэтому изнывать от жары здесь не придется.

Макао

О курорте

Макао, расположенный на юге Китая и омываемый водами Южно-Китайского моря, не просто «еще один» местный курорт. До 1999 года его территорией управляла Португалия, оказавшая большое влияние на культуру этого специального административного района на юге страны. Поэтому здесь, как нигде более, в добавок к пляжному отдыху, ощущается особая атмосфера. Макао можно приблизительно разделить на четыре части: старый город, живописный остров Тайпа, район казино Котай и курортный остров Колоан. Отели для проживания многочисленных туристов расположены во всех этих областях. Стоит иметь в виду, что Макао далеко не бюджетное направление, современные городские курорты и казино могут сильно ударить по карману. Однако у Макао есть очевидный плюс для россиян: нашим гражданам для пребывания не требуется китайская виза.

Пляжный отдых

Пожалуй, главным местом для пляжного отдыха в Макао считается крупнейший природный пляж Хак Са. Он расположен на юго-западной стороне острова Колоан. Его главная особенность — черный песок. Правда, в последние годы властям пришлось частично заполнить его желтым песком, чтобы избежать исчезновения. Отдых на Хак Са гарантирует спокойное времяпрепровождение в окружении великолепных природных красот. Другой популярный пляж — белоснежный Чеок Ван. Он готов предложить отдыхающим не только беззаботный отдых на морском побережье, но и большое число активностей: от дайвинга до прогулок на каноэ.

Другие развлечения

Макао представляет собой смесь португальской колониальной архитектуры, традиционных китайских храмов и казино, превращающих город в Лас-Вегас. Лучший способ почувствовать этот особый микс — отправиться на площадь Сенадо. Волнистая плитка, красивые фонтаны и здания с арками пастельных тонов, придают этой местности неповторимый европейский колорит, сохраненный статусом объекта Всемирного наследия ЮНЕСКО . Потрясающие руины собора Святого Павла грандиозно возвышаются над городом, постоянно напоминая о португальском влиянии. Бок о бок с вышеперечисленными достопримечательностями стоит башня Макао — небоскреб, с которого открывается невероятный вид на курорт. Для любителей экстрима здесь оборудована тарзанка.

Местная кухня

Кухня Макао представляет собой восхитительное сочетание португальских морепродуктов и южно-китайских специй. Многие из ресторанов города склоняются к формату тапас в португальском стиле, позволяя отведать кусочки креветок с чили или что-то более экзотическое, например, салат из свиных ушей. Если вы хотите быстро перекусить, то ничто не сравнится с простым, но эффективным бутербродом с отбивной из свинины или сладким португальским яичным пирогом с карамельной начинкой.

Климат

Климат в Макао часто жаркий и влажный, и туристы должны тщательно планировать свое путешествие, чтобы не испытывать дискомфорта. Лучшее время для посещения Макао — с октября по апрель, когда погода прохладная и сухая. В этот период температура самая комфортная, а влажность относительно низкая. Туристы, которые посещают Макао с июня по сентябрь, однако, обнаружат, что температура часто поднимается до 30 градусов. Тогда же стоит опасаться тайфунов.

Сямынь

О курорте

Сямынь — красивый прибрежный город с неспешным жизненным укладом, и это действительно отличное место для отдыха. Он расположен на юго-восточном побережье Китая и может гордиться потрясающей природой. Помимо живописных мест, современной инфраструктуры для комфортного пляжного отдыха, Сямынь порадует туристов и своими культурными реликвиями. В этом городе выделяют несколько туристических зон: Гуланью, Южный Путуо, Шишань, Тонгьгань и Джимей. Каждая из них обладает своими особенными чертами. Так, остров Гуланъю известен своими спокойными пляжами и чистой водой, Южный Путуо — буддийским храмом и одним из самых красивых университетов, Джимей — парками, а Шишань — буйством субтропической природы.

Пляжный отдых

Самый комфортный пляжный отдых предлагает остров Гуланью. Его пляжи, окруженные пышной растительностью, порадуют не только своей красотой, но и спокойным морем и идеальным песчаным дном. Главная особенность острова — это полное отсутствие транспорта из-за действующего на него запрета. Гуланью также славится своей природной красотой, архитектурой в колониальном стиле и множеством интересных музеев. Еще одним отличным местом в Сямыни для принятия солнечных ванн и купания является пляж Байчэн.

Другие развлечения

В перерывах между посещением пляжей, в Сямыни стоит уделить внимание изучению исторических реликвий и архитектуры различных стилей. Одной из главных рукотворных достопримечательностей считается храм Южного Путуо, который расположен у подножия горы Вулаофэн. Это самый известный буддийский храм в городе. Среди других знаковых мест курорта — Парк Haoyue, крепость Хулишан, Сад Шучжуан, Музей фортепиано, парк Цзягенг и другие.

Местная кухня

Морепродукты, приготовленные в самых разные вариантах — одни из самых популярных блюд в Сямыне. Благодаря близости моря, они обладают бесподобной свежестью. Обязательно отведайте жареных устриц, а также блюда из крабов и креветок. Туристам нравится также местный арахисовый суп, пирог со свининой и морскими каштанами, желе из морепродуктов.

Климат

Благодаря субтропическому климату, в Сямыни летом не бывает слишком жарко, а зимой — холодно. Лучше всего сюда ехать весной или осенью. Именно в это «межсезонье» самый низкий риск возникновения тайфунов. Летом лучше всего ехать в июле. В этом месяце будет жарко, но в то же время не так дождливо.

Многие продолжают рассуждать и доказывать, что альтернативы Хайнаню в Китае нет. Но как мы видим, это не совсем так. Рассмотренные сегодня курорты, конечно, пока не могут похвастаться таким же грандиозным размахом индустрии пляжного отдыха, но зато они предлагают большое разнообразие других развлечений.