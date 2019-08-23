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Названы города, куда туристы возвращаются чаще всего 

Рамблер 1 час назад
Фото: depositphotos.com
Стали известны города, в которые путешественники возвращаются несколько раз в год. Так, эксперты сервиса Туту.ру проанализировали все купленные через онлайн-платформу билеты на даты с июля 2018 года по июль 2019 года и составили рейтинг городов, куда чаще всего возвращаются туристы.
Первыми в рейтинге были города-миллионники Москва, Ростов-на-Дону, Воронеж, Самара и Уфа.
Из зарубежных направлений лидерами стали Львов, Кишинев и Лондон. Кроме того, пасссажиры несколько раз в год летают в Киев, Минск, Вильнюс, Кутаиси, Белград, Уральск и Ригу.
Среди пассажиров рекордсменлом стал мужчина, за год слетавший в Москву 65 раз. Еще один пассажир 50 раз слетал в Нижнекамск, а другой 34 раза купил билеты в Санкт-Петербург.
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