С Крымского моста срезали первый свадебный замок 

Строители срезали первый свадебный замок с моста через Керченский пролив, сообщили в инфоцентре "Крымский мост".
"Служба эксплуатации была вынуждена убрать замок с барьерного ограждения в целях соблюдения норм безопасности на мосту", — сообщили РИА Новости в инфоцентре.
В инфоцентре подчеркнули, что это первый подобный случай с момента открытия моста.
"Напоминаем, что остановки на мосту запрещены. За нарушение правил дорожного движения установлен штраф", — подчеркнули в инфоцентре.
"Замок любви" — висячий замок, который символически воплощает чувства влюбленных и молодоженов друг к другу и выступает залогом их верности. "Замки любви" вывешивают на мостах, фонарях и т. д. Они бывают маленькие и большие, с именами или без имен, разной формы и конструкций.
Мост в Крым из Краснодарского края — самый протяженный в России, его длина составляет 19 километров. Президент РФ Владимир Путин открыл автомобильную часть моста 15 мая 2018 года, движение автотранспорта было запущено на следующий день. Открытие движения поездов по железнодорожной части моста запланировано на декабрь 2019 года.