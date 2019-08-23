С Крымского моста срезали первый свадебный замок

Строители срезали первый свадебный замок с моста через Керченский пролив, сообщили в инфоцентре "Крымский мост".

"Служба эксплуатации была вынуждена убрать замок с барьерного ограждения в целях соблюдения норм безопасности на мосту", — сообщили РИА Новости в инфоцентре.

В инфоцентре подчеркнули, что это первый подобный случай с момента открытия моста.

"Напоминаем, что остановки на мосту запрещены. За нарушение правил дорожного движения установлен штраф", — подчеркнули в инфоцентре.

"Замок любви" — висячий замок, который символически воплощает чувства влюбленных и молодоженов друг к другу и выступает залогом их верности. "Замки любви" вывешивают на мостах, фонарях и т. д. Они бывают маленькие и большие, с именами или без имен, разной формы и конструкций.