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Названы города, куда туристы часто возвращаются 

РИА Новости + ещё 1 4 часа назад
Фото: РИА Недвижимость
Москва, Ростов-на-Дону и Воронеж возглавляют список российских городов, в которые путешественники возвращаются чаще всего. Среди зарубежных направлений лидируют Львов, Кишинев и Лондон, сообщает Туту.ру.
Эксперты сервиса проанализировали все купленные авиабилеты с датой путешествия с июля 2018 года по июль 2019 года и составили рейтинг городов, в которые путешественники возвращались более одного раза (уникальность клиента проверялась по фамилии, имени и отчеству, а также дате рождения).
В список в основном попали те места, в которые люди летят не отдыхать, а работать или в гости к родным. Из городов-миллионников самыми посещаемыми стали Москва, Ростов-на-Дону, Воронеж, Самара и Уфа. В десятку также попали Пермь, Волгоград, Екатеринбург, Санкт-Петербург и Нижний Новгород.
Рекордсменом стал пассажир, который за год слетал в Москву 65 раз. Другой россиянин 50 раз покупал билеты в Нижнекамск, еще один 34 раза посетил Санкт-Петербург.
Зарубежный рейтинг посещений городов возглавляют Львов, Кишинев и Лондон. А среди пассажиров-рекордсменов можно отметить тех, кто за год 16 раз посетил Киев, по 15 раз — Лондон и Вильнюс, 14 раз — Ереван. По нескольку раз в год многие пассажиры летают также в Киев, Вильнюс, Белград, Ригу, Уральск, Минск и Кутаиси.
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