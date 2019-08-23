Что будет в первых детских купе в поездах

ФПК в мае анонсировала запуск нового сервиса с более комфортными условиями поездки для пассажиров с детьми — детское купе. Места для проезда пассажиров с детьми расположены в каждом первом купе всех купейных вагонов поезда №109/110 Москва–Анапа (места с первого по четвертое). Всего детскими купе оборудовано четыре состава. Дизайн интерьера разработан с учетом проезда в нем маленьких пассажиров. Первый поезд с детскими купе отправится из Москвы (Курский вокзал) в Анапу в четверг в 23.10 мск.

В поезде будут доступны настольные игры, конструкторы, куклы, пазлы, их пассажирам с детьми предложит проводник. Все изделия соответствуют требованиям безопасности, отмечает ФПК. Само купе оформлено яркими картинками, на столике размещена игра-ходилка, к ней выдается одноразовый комплект фишек и кубиков, рассказал РИА Новости представитель компании. Нижние места купе обеспечены устройствами для защиты ребенка от падения.

"При разработке проекта учитывались пожелания пассажиров. Кроме того, все, кто совершил путешествие в специально оборудованных вагонах, могут оставить свое мнение о новой услуге. По итогам первого месяца перевозок специалисты проанализируют отзывы пассажиров, после чего будет принято решение о целесообразности дальнейшего распространения нового сервиса", — заключает ФПК.

Приобрести билеты в детское купе можно как в ж/д кассах, так и на официальном сайте РЖД, а также с помощью мобильного приложения "РЖД Пассажирам". При покупке электронного билета на схеме вагона детское купе обозначено специальным знаком. Стоимость билетов на места в детском купе не отличается от стоимости билетов в другие купе тех же вагонов. Компания на данном этапе не вводит ограничения при продаже билетов на эти места, сказал агентству представитель ФПК.