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Что будет в первых детских купе в поездах 

РИА Новости + ещё 2 1 час назад
Фото: Пресс-служба Федеральной пассажирской компании
Книги известных детских авторов, в том числе Агнии Барто, Марка Твена, Астрид Линдгрен, куклы, пазлы и игры-ходилки появились в первых детских купе, оборудованных в поездах, сообщила "Федеральная пассажирская компания" (ФПК, "дочка" РЖД по перевозкам пассажиров в дальнем следовании).
ФПК в мае анонсировала запуск нового сервиса с более комфортными условиями поездки для пассажиров с детьми — детское купе. Места для проезда пассажиров с детьми расположены в каждом первом купе всех купейных вагонов поезда №109/110 Москва–Анапа (места с первого по четвертое). Всего детскими купе оборудовано четыре состава. Дизайн интерьера разработан с учетом проезда в нем маленьких пассажиров. Первый поезд с детскими купе отправится из Москвы (Курский вокзал) в Анапу в четверг в 23.10 мск.
В поезде будут доступны настольные игры, конструкторы, куклы, пазлы, их пассажирам с детьми предложит проводник. Все изделия соответствуют требованиям безопасности, отмечает ФПК. Само купе оформлено яркими картинками, на столике размещена игра-ходилка, к ней выдается одноразовый комплект фишек и кубиков, рассказал РИА Новости представитель компании. Нижние места купе обеспечены устройствами для защиты ребенка от падения.
Поезд Москва–Анапа станет одиннадцатым на сети железных дорог России, где имеется "Библиотека юного путешественника". В каждом из четырех составов будет по 35 книг известных отечественных и зарубежных авторов, среди них — произведения Агнии Барто, Александра Волкова, Алексея Толстого, Астрид Линдгрен, Джоан Роулинг, Корнея Чуковского, Марка Твена, Николая Носова, Памелы Трэверс, Самуила Маршака.
"При разработке проекта учитывались пожелания пассажиров. Кроме того, все, кто совершил путешествие в специально оборудованных вагонах, могут оставить свое мнение о новой услуге. По итогам первого месяца перевозок специалисты проанализируют отзывы пассажиров, после чего будет принято решение о целесообразности дальнейшего распространения нового сервиса", — заключает ФПК.
Приобрести билеты в детское купе можно как в ж/д кассах, так и на официальном сайте РЖД, а также с помощью мобильного приложения "РЖД Пассажирам". При покупке электронного билета на схеме вагона детское купе обозначено специальным знаком. Стоимость билетов на места в детском купе не отличается от стоимости билетов в другие купе тех же вагонов. Компания на данном этапе не вводит ограничения при продаже билетов на эти места, сказал агентству представитель ФПК.
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Новости путешествий , Корней Чуковский , Марк Твен , Александр Волков , Самуил Маршак , Николай Носов , Астрид Линдгрен , Джоан Роулинг , Алексей Толстой , Федеральная пассажирская компания , РЖД , РИА Новости
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