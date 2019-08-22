10 стран для самого дешевого отдыха за границей на море

Все хотят отдохнуть дешево и сердито. Чтобы не переплачивать можно выбрать страны, которые предлагают наилучшее сочетание качества и цены.

10. Индия

Гоа — это маленький штат Индии. Для спокойного отдыха обычно выбирают Южный Гоа, для любителей шумных вечеринок и развитой городской инфраструктуры лучше подойдет Северный Гоа. Самостоятельное бронирование билетов поможет сэкономить много денег, а жизнь в гостевом доме обойдется всего в 100 долларов (6000 рупий).

9. Греция

Греция популярна своими пляжами, богатой историей и невысокими ценами. В среднем, отдых в Греции обойдется в 300 долларов (приблизительная стоимость на неделю). Сочетание гор, бухт, остовов и уютных городов привлекает туристов всех возрастов.

8. Камбоджа

Пляжный отдых в Камбодже не так популярен, однако здесь можно найти номер за 1,5 доллара в сутки, с дешевой едой и хорошими пляжами.

7. Болгария

Солнечный берег и Золотые Пески — это знаменитые и недорогие курорты, известные ещё с советских времен. Здесь каждый находит что-то для себя — рестораны, кафе, отели, спортивные площадки. Сейчас лучшие пляжи с белым песком находятся на молодом и быстро растущем курорте Албене.

6. Абхазия

Для «дикого» пляжного отдыха многие выбирают шикарную природу этой страны. Тем более, не нужно получать визу и даже брать с собой загранпаспорт. Жить в поселке рядом с пляжем стоит всего 350 рублей в сутки.

5. ОАЭ

Отлично подходит для тех, кто предпочитает хороший сервис и шикарный шоппинг. В основном для посещения туристы выбирают эмираты Дубай и Шарджу. Для отдыхающих ОАЭ предлагают парки развлечений, современную застройку, небоскребы, а также удобные и красивые набережные.

4. Вьетнам

Нетронутая природа, песчаные пляжи и отдых в джунглях. На день проживания в отеле и еду вполне хватит 10 долларов, а 500 долларов будет достаточно для шикарного отдыха на месяц.

3. Тайланд

Для качественного десятидневного отдыха потребуется всего 800 долларов, но самостоятельное путешествие, бронь и покупка билетов может обойтись всего в 400 долларов за целый месяц развлечений.

2. Египет

Отдых на море в Египте традиционно входит в тройку самых дешевых и популярных среди российских туристов (250 долларов надо, чтобы качественно отдохнуть на протяжении 7 дней).

1. Турция

Самое популярное направление пляжного отдыха. Отели Турции принимают миллионы российских туристов каждый год. Тур, например, в Кемер обойдется в 250 долларов, в Стамбул — 350, а в курортный городок Анталию приблизительно в 200 долларов.